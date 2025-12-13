'Cholo' Simeone: "Griezmann es un jugador eterno"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha descrito este sábado al delantero francés Antoine Grizmenn como "un jugador eterno" y también "diferencial", tras haber marcado el gol del triunfo por 2-1 ante el Valencia CF durante la jornada 16 de LaLiga EA Sports.

"Yo soy un agradecido a su talento. La verdad que el gol es un golazo, es increíble. Gran pase de Marc [Pubill], gran control, gran golpeo, buen movimiento. Un jugador eterno, diferencial, que hablamos con él diariamente porque es importante en cualquier momento y pasaje del partido que esté dentro de la cancha", declaró el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"Cuando él tiene estas situaciones, lo eleva a un lugar merecido. Historia del club, leyenda absoluta, goleador de la historia del Atlético de Madrid y agradecimiento absoluto a Antoine", recalcó el técnico colchonero sobre uno de sus pilares junto a Koke Resurrección.

"El otro día estuvimos charlando los tres un rato largo porque quizás Koke ha jugado muchos partidos en este periodo. Es verdad que Cardoso no ha tenido la posibilidad de tener continuidad, lo necesitamos para poder compartir ese lugar, pero Koke está respondiendo como responde siempre", añadió.

"Antoine en este último tiempo no está jugando de titular y no es fácil a un futbolista histórico, legendario, goleador, en la historia del club, no darle esa titularidad que obviamente siempre uno cree merecer. Y le quería transmitir lo importante que es siempre cuando no le toca jugar de titular. ¿Por qué? Porque tiene cosas que son diferenciales, porque tiene cosas de jerarquía absoluta, que no hay muchos futbolistas que lo tengan", argumentó sobre el 'Principito'.

"Cuando él logra estar como le tocó estar hoy, ayuda al equipo, se divierte él y, obviamente, este paso cual están atravesando tanto Antoine como Koke ayudan al equipo, que de eso se trata su presencia dentro del plantel", subrayó el 'Cholo' desde la sala de prensa.

"No me sorprende porque los 'cracks' nunca traen problemas. En la historia de los equipos, los 'cracks', pero los 'cracks' de verdad, no traen problemas. ¿Por qué? Porque entienden su lugar. Saben que han pasado los años, saben que tienen un lugar diferente. Aceptan el por qué están dentro de una plantilla. Y más allá de que quieran jugar, porque es normal que quieran jugar todos los partidos, dan el máximo como lo están reflejando hoy Antoine y en este caso Koke", explicó Simeone.

No obstante, los excelentes números del Atlético como local no tienen continuidad fuera de casa. "Hay que intentar repetir el partido como lo hicimos en Eindhoven", dijo Simeone en busca de una solución, tras haberlo pasado mal en varios momentos de este duelo contra el Valencia.

"Jugábamos contra un rival que hizo un buen partido. Pese a eso tuvimos dos situaciones muy claras en el primer tiempo, una de Sorloth de derecha y una de Sorloth de izquierda, y el gol. Ellos tuvieron una sola en el primer tiempo que generaba peligro. En el segundo tiempo hicieron el gol, después nos generaron otra situación de gol, nosotros tuvimos la de Giuliano, el gol anulado, el gol... y que jugamos contra un equipo que también tiene posibilidades de ganar", señaló.

Otro tema candente es Alexander Sorloth. "Él sabe lo que lo queremos como persona y como futbolista. Es un jugador que lo vengo repitiendo, no ahora porque está teniendo más continuidad, más minutos o un gran momento. Siempre lo he dicho: es un jugador muy importante para nosotros porque es diferente a los que tenemos. Y bueno, ojalá que siga en esta línea porque es el jugador importante que necesitamos", insistió.

Igualmente Simeone elogió a Pubill. "Marc no tardará tiempo en llegar a la selección española, seguro. Puede jugar de lateral, puede jugar de central, puede jugar de tercer central, etc. Tiene que mantener su humildad, tiene que alejarse de los periódicos y de todas las palabras lindas que ustedes le van a ofrecer en este periodo", espetó el 'Cholo'.

"Cuando se aleje de todo eso, seguramente va a seguir manteniendo ese trabajo que lo ha hecho con mucha paciencia. Porque yo no me olvido. El partido que había jugado fue con el Rayo Vallecano en un momento difícil del equipo; en un pasaje que perdíamos 2-1, entró y lo hizo muy bien, se lo agradecí en su debido momento, pero no me olvidé de eso", repitió.

"Tengo buena memoria para las cosas buenas y para las malas. Y creo que ha mantenido su paciencia, ha seguido trabajando en esa posición donde nos hemos quedado mañanas más tarde del entrenamiento buscando progresar porque lo veía que lo íbamos a necesitar en esa posición. Por suerte está respondiendo y ojalá que no compre los periódicos y que no escuche la radio", bromeó sobre el creciente impacto mediático de Pubill.

Luego el entrenador argentino habló de su compatriota Julián Álvarez. "Julián estuvo como todos los otros compañeros que jugaron el partido. No podía hacer 10 cambios; si no, por ahí habría hecho un poco más de cambios. Entendía que Griezmann podía hacerlo por él desde una posición diferente y con otro juego, diferente al que tiene Julián", analizó.

"Lo veo bien, hizo un partidazo. Hoy estuvo como estuvieron todos sus compañeros, en la misma línea. No creo que hubo alguien diferencial en los primeros 60 minutos. Creo que todos estuvieron más o menos lineales, con un ritmo menor porque veníamos de un gran esfuerzo y eso se notó", concluyó el 'Cholo' en su opinión sobre la 'Araña'.