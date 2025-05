'Cholo' Simeone: "No necesitamos a seis Julianes Álvarez, nosotros siempre hemos competido"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha negado que su equipo necesite "a seis Julianes Álvarez" porque "siempre" ha "competido" durante su jefatura del banquillo colchonero, a tenor de haber sellado este domingo matemáticamente la tercera posición de LaLiga EA Sports con una victoria (4-1) ante el Real Betis Balompié.

"No necesitamos a seis Julianes Álvarez, nosotros siempre hemos competido con jugadores que saben competir. Yo quiero recordar, años atrás, que siempre tuvimos a jugadores competitivos, con personalidad, competitivos, con personalidad, competitivos... Y claro está, si vienen al Atlético de Madrid, talento es normal que lo tengan. Y eso es lo que menos me preocupa porque, si vienen al Atlético de Madrid, está claro que tienen que ser buenos futbolistas", dijo Simeone en rueda de prensa.

"Todavía Correa sigue con nosotros, más allá de lo que pueda suceder de acá para adelante, que el fútbol sabemos que es muy cambiante. Ángel es un emblema del Atlético de Madrid, la gente lo quiere y tiene mucho afecto con él, por el compromiso, por la entrega, por el talento, por llegar desde joven acá al club y, obviamente, hacer lo propio al Atlético de Madrid y lo representó de la mejor manera siempre", destacó.

"Más allá de algunos partidos mejores o peores como todos los jugadores, pero sí con ese compromiso y esa sensación de siempre hacer daño. Es un jugador que en pasajes de las temporadas ha jugado de titular y ha jugado entrando. Siempre quiso jugar más y es lógico por su talento y por su juego. Yo estoy muy contento de todo lo que nos dio, agradecido absolutamente a su comportamiento, sobre todo, y a su trabajo. Un chico, como siempre lo hemos hablado, importantísimo dentro de esta historia de estos 14 años que yo llevo en el club", recalcó.

Luego, desde la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano, elogió a su compatriota Julián Álvarez. "Grandísima temporada. Tanto él como Alex [Sorloth] han metido muchos goles; creo que los dos tienen 17 goles, si no me equivoco, en Liga. Son números extraordinarios, es una pena que no pudimos, por nuestra culpa seguramente, no poder pelear un poco más hasta el tramo final de la Liga", admitió el 'Cholo' en su discurso.

"Está claro que hubo una renovación de la temporada pasada a ésta, con cinco o seis futbolistas que han venido. Y, bueno, se ha visto ese cambio dentro del equipo y esperemos seguir creciendo como aspiramos", agregó en su valoración pese a dejar amarrada su tercera plaza en Liga gracias a un cómodo triunfo frente al Betis en esta jornada 37.

"Es todo siempre desde el lugar donde nos pongamos y de donde lo queremos mirar. Si lo miramos desde hace 14 años atrás, sigue siendo muy bueno, sigue el club sobre todo teniendo la posibilidad de crecer mundialmente, reconocido económicamente, llegando al Mundial de Clubes, participando siempre en Champions y todas esas cosas sí que son muy importantes para el club y para el crecimiento que después nos da la posibilidad de tener siempre mejores jugadores", argumentó el 'Cholo'.

"La exigencia aumenta, la exigencia no la pusimos solo nosotros porque evidentemente el estar siempre tercero, el estar segundo, el salir campeón en un torneo donde juegan Real Madrid y Barcelona todos los años no es fácil. Nosotros en estos últimos 14 años siempre fuimos, en principio, el tercero. Bueno, una vez quedamos cuarto el año pasado, es como cuando a veces el Real Madrid y el Barcelona pierden", avisó.

"pero mirando para atrás y teniendo cuidado, el Bilbao crece, el Villarreal crece y nosotros no es tan fácil acercarnos al Real Madrid y al Barcelona, pero sí competimos. Después, claro, inflamos el globo todos, ustedes, nosotros... Todo lo que parece cerca, claro, después en la distancia se ve", subrayó el entrenador colchonero.

"No tengo duda de que perdimos el camino que veníamos conduciendo muy bien en el campo del Getafe, donde ese partido nos hizo mucho daño por lo que pasó posteriormente. A partir de ahí, el equipo no pudo tener esa línea que veníamos teniendo en las últimas nueve jornadas; perdimos dos partidos, ganamos cuatro y empatamos el resto, si no me equivoco", recordó.

"Y claro, en esta búsqueda de ser primero no nos alcanzó y obviamente dimos el máximo. Creo que sabemos dónde están visualmente los errores, pero una cosa es detectarlos y otra cosa es poder solucionarlos; porque desde la tribuna para afuera se puede solucionar fácil, porque yo también lo veo, pero después de adentro no es tan fácil", advirtió.

"No salimos siempre terceros. Salimos segundos o salimos primero. Dos veces salió campeón el Atlético de Madrid, compitiendo todos los años contra el Real Madrid no es fácil. Después salimos dos veces segundos. O sea, que estuvimos cuatro veces muy cerca de campeonar, cosa que lo hicimos solamente dos veces en Liga. Considero que después de los 40 años que reflejábamos, creo que del año 84 a este año ganó una Liga el Bilbao, ganó una La Coruña, ganó dos Ligas el Valencia, ganamos nosotros... Tres, ¡tres! Por algo será. O sea, vamos a la Liga de Inglaterra y no pasa lo mismo. 40 años para atrás estoy yendo", indicó.

"Vamos a Francia y hay un equipo que es el París normalmente, vamos a Alemania y está el Bayern de Múnich. Acá tenemos dos. Y si queremos ganar la Copa del Rey, claro, tenés que ganar la semifinal al Barcelona. Y si querés ganar la Champions, tenés que pasar por el Madrid y por el Barcelona. Porque el Barcelona volvió a ser el de dos o tres años atrás, donde estaba compitiendo por todo al máximo nivel. Y nosotros estamos ahí. Y obviamente que queremos acercarnos a ganar, está clarísimo, pero también valoramos lo que conseguimos", reiteró Simeone.

"Esta temporada han venido cinco o seis futbolistas y ha habido un movimiento, un cambio, una situación de mejora para mi criterio, futbolísticamente, del equipo. Y no tengo duda de que, por lo que venimos hablando, vamos a seguir en esa línea, siempre cuidando obviamente lo más importante que es al club", aseveró el técnico argentino.

"Lo del club es algo buenísimo para todos, sin duda, porque los aficionados los del Atlético de Madrid en el mundo se amplían. Hoy vas a cualquier lugar del mundo y el Atlético de Madrid ya no es solo Real Madrid-Barcelona, está el Atlético de Madrid también. Y eso es un gran trabajo del equipo y del club, sobre todo", repitió el 'Cholo' finalmente.