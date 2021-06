Cillessen se pierde la Eurocopa por coronavirus

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero neerlandés del Valencia, Jasper Cillessen, se ha quedado fuera de la convocatoria de Países Bajos para la Eurocopa debido al positivo por coronavirus que dio la semana pasada, que aún le mantiene en aislamiento y que no garantiza su plena recuperación de cara al torneo.

De esta forma, Marco Bizot, jugador del AZ Alkmaar que también había entrado en la lista provisional como cuarto portero, finalmente será el tercer guardameta en el equipo diseñado por el seleccionador Frank de Boer, al que le ha resultado "increíblemente desagradable" descartar a Cillessen.

"Pero he tenido que tomar este decisión. Jasper dio positivo por coronavirus, se perdió una importante parte de la preparación y no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que vuelva a estar al 100%. No quiero correr ningún riesgo en ese sentido. Estamos en vísperas de un Campeonato de Europa y quiero certezas", explicó De Boer en la web de la selección neerlandesa.