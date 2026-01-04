El City falla ante el Chelsea y el Liverpool sigue en zozobra

Enzo Fernández, Chelsea - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City sufrió un doloroso empate (1-1) contra el Chelsea este domingo para ceder importantes puntos en su persecución al liderato del Arsenal en la jornada 20 de la Premier, mientras que el Liverpool encajó otro duro empate (2-2) ante el Fulham.

Los de Pep Guardiola contaron su segundo empate seguido, tras el de Sunderland en el día de Año Nuevo, para verse a seis puntos de la cabeza de la liga ingles. El cuadro celeste se vio con la victoria en el bolsillo hasta el empate de Enzo Fernández en el minuto 94.

El 1-0 de Tijjani Reijnders, un golazo de un jugador que busca su sitio, mandó al descanso tras un primer tiempo de dominio local. Sin embargo, los de Guardiola bajaron enteros en el segundo acto, el partido se llenó de imprecisiones y poco control y, en la última, un Chelsea en marejada tras la salida de Enzo Maresca, golpeó las opciones de título del City en el Etihad Stadium.

Además, el domingo dejó otra aciaga actuación del Liverpool, aunque tampoco había merecido la victoria el equipo de Arne Slot cuando la saboreó en el descuento con el 1-2 de Cody Gakpo. Aún quedó tiempo para una más y Harrison Reed, recién entrado al campo, fusiló a la escuadra el 2-2 en el minuto 97 de Craven Cottage.

El equipo 'red' había dejado una pobre versión pero sacó algo de calidad para remontar en el segundo tiempo el 1-0 en contra con el que se fue al descanso el Fulham. Florian Wirtz fue quien empató y Gakpo, camiseta fuera en la celebración, no evitó que el Liverpool se deje otros dos puntos, cuarto a 14 del líder Arsenal.

Mientras, el Manchester United no pudo (1-1) con un Leeds en racha, siete partidos seguidos sin perder alejando la zona baja. Los de Ruben Amorim se salvaron en el primer tiempo, con un cabezazo de Calvert-Lewin al poste, pero en la reanudación Brenden Aaronson hizo el 1-0 en Elland Road. Matheus Cunha firmó el empate con el que los 'red devils' son sextos, con los mismos 31 puntos que el Chelsea.

Por detrás, el Brentford sigue apretando por entrar en zona europea después de un 2-4 al Everton, con 'hat-trick' de Igor Thiago, y lo mismo el Sunderland, con otros 30 puntos tras igualar (1-1) al Tottenham gracias a Brian Brobbey en el minuto 80. Además, el Newcastle (29) escaló también a costa del bache del Crystal Palace (2-0), con goles de Bruno Guimaraes y Malick Thiaw.