City Football Group se desprende de su participación accionarial en el Mumbai City

Archivo - Banderín con el escudo del Manchester City. - Europa Press/Contacto/David Blunsden - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Mumbai City FC ha confirmado que City Football Group Limited (CFG), conglomerado cuya matriz es el Manchester City FC, "se ha desprendido de su participación accionarial" en dicho club indio y que "los propietarios fundadores asumirán el control total de la entidad de cara al futuro".

Así lo indicó este viernes el club de Bombay. "Desde 2019, el CFG y el Mumbai City han alcanzado nuevas alturas, ganando dos títulos de la Superliga India (ISL) y dos títulos de la Copa ISL, fortaleciendo las operaciones futbolísticas del club y haciendo contribuciones significativas al crecimiento del juego en la India", añadió en su nota.

"CFG ha tomado esta decisión tras una exhaustiva revisión comercial y a la luz de la actual incertidumbre que rodea el futuro de la Superliga India (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su atención se centra en las áreas donde puede tener el mayor impacto a largo plazo", subrayó el mismo comunicado oficial.

Esa nota concluyó que "CFG sigue estando orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todas las personas relacionadas con el Mumbai City, desde los jugadores y entrenadores hasta el personal, los aficionados y los socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en la India en los próximos años".