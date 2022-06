Claudia Zornoza: "Me ha llegado esta oportunidad y voy a aprovecharla"

LAS ROZAS (MADRID), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Real Madrid Claudia Zornoza se mostró este viernes "muy feliz" por la llamada de Jorge Vilda para ocupar el lugar en la prelista de 28 convocadas para la Eurocopa de Inglaterra de la lesionada Jennifer Hermoso y tiene claro que ahora quiere "aprovechar esta oportunidad".

"Estoy muy feliz de poder estar aquí. Lástima la lesión de Jenni (Hermoso) y ojalá que se recupere pronto que hace falta. Estoy con mucha ilusión y energía, yo venía de descanso pero no total, me preparé también para el Real Madrid. Me ha llegado esta oportunidad y voy a aprovecharla", declaró Zornoza a los medios tras el entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La centrocampista quiere tratar de convencer al seleccionador de entrar en la lista final a través de su rendimiento durante la preparación para la Eurocopa. "Me voy a comer el césped. Yo me centro en mí, en dar lo mejor de mí, ayudar a todas las compañeras, en estar al cien por cien y en acabar los entrenamientos rendida", sentenció.

Zornoza reconoce que para la primera convocatoria ofrecida por Jorge Vilda de 28 jugadores "era un ten con ten". "Yo tenía en mi cabeza las dos opciones. No llegó en un primer momento, pero llega ahora y yo soy de pensar que las oportunidades hay que aprovecharlas y estoy aquí y es lo importante", afirmó.

Sobre cómo fue su reencuentro con el seleccionador tras no entrar en esta primera lista, la madrileña aportó naturalidad. "Le vi al llegar, nos dimos un abrazo. Está claro que son decisiones difíciles para él, ahora me ha dado esta oportunidad y voy a aprovecharla", reiteró.

En este sentido, la madridista no ha perdido demasiado tiempo en desvelar cuáles fueron las razones de su exclusión inicial. "En eso no me centro, tampoco me interesa, yo me centro en hacerlo lo mejor posible y ya está", sentenció.

Sobre las posibilidades de España en la Eurocopa, la jugadora del Real Madrid cree que el combinado nacional va a "hacer un buen papel", aunque pone el foco en los partidos de preparación. "Nosotras estamos centradas en el partido que viene, que es Australia, el siguiente será el siguiente y creo que la expectativa es dar el cien por cien e intentar ganar todos los partidos", concluyó.