Claudio Giráldez destaca el "arraigo descomunal" con su afición tras pasar a octavos de la Europa League

El entrenador del RC Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha elogiado que sus pupilos tengan un "arraigo descomunal" con su afición y se nutran de cada cita en el Abanca Balaídos, tras haber ganado este jueves por 1-0 al PAOK FC y haberse metido en los octavos de final de la Europa League.

"Estamos en octavos, que es donde queríamos estar, y creo que el partido se ha desarrollado un poco en la línea de lo que nosotros imaginábamos: ellos cerrados, esperando que nos equivocásemos, intentando llegar vivos a los minutos finales para a partir de ahí que la tensión del marcador de los minutos nos pesase", declaró a Movistar Plus+ después del triunfo vigués gracias a un gol de Williot Swedberg.

Pero para llegar a esa diana, los celestes sujetaron bien a su rival en los instantes claves. "Creo que en ese momento hemos sido certeros, hemos hecho un golazo y creo que el partido ha sido ahí ya mucho más cómodo. Pero bueno, un partido para mí serio del equipo, sin conceder nada, con algún desajuste en la primera parte que nos ha hecho regalar alguna falta. Pero con buen juego, con control", añadió al respecto.

Así, volvió a alabar a su plantel, especialmente por el trabajo defensivo. "No nos han generado nada y hemos tenido ocasiones para poder haber ganado por más. O sea, que muy contento y a disfrutar de una ronda más", resumió el técnico del Celta antes de opinar sobre el único gol.

"Evidentemente pone tierra de por medio, que es un poco como estábamos hasta los últimos minutos en el partido de ida, y nos dio la tranquilidad de poder jugar los últimos minutos como más situación en transición y sabiendo que, si nos protegíamos bien, estaba la eliminatoria en la mano", argumentó el entrenador celeste.

"Sí creo que el equipo ha ido a por el segundo. Me ha gustado, con respecto a la ida, que hemos sido más ambiciosos en ese momento del partido y que hemos estado creo que cada vez mejor durante el partido, y en el partido de ida estuvimos cada vez peor", comparó Giráldez.

"Estamos en un sitio que no nos corresponde, en el que no deberíamos estar por un poco la juventud de nuestros jugadores y por la reconstrucción del club. Creo que somos un club en crecimiento y estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay un arraigo descomunal. Yo nunca lo había vivido aquí en Balaídos y llevo toda mi vida viniendo", dijo.

En ese sentido, se refirió a la conexión "de la gente, de los aficionados con los jugadores y de los jugadores con los aficionados". "Creo que todo es muy natural y muy bonito y ese arraigo de la gente gallega hace que se viva algo muy especial y que noches como hoy nos queden en la memoria a todos", prosiguió con sus declaraciones.

Además, fue preguntado si en la siguiente ronda prefiere enfrentarse al Olympique Lyonnais o al Aston Villa. "Me da un poco igual. Los dos van a ser muy difíciles. Han sido los mejores equipos en la fase de grupos. Llegan más frescos que nosotros porque han tenido descanso en esta ronda. A partir de ahora, todo va a ser mucho más complicado cada vez y tenemos que asumir ese reto y disfrutar de estar en octavos y soñar con estar en cuartos. Es lo que tenemos que pensar", subrayó.

"No tengo un conocimiento en profundidad. Los he visto como aficionado, pero no me he parado a analizar a ninguno de los dos. Bastante tenemos con todos los partidos que tenemos. Hemos tenido una carga de partidos importantes en este momento. A partir del sorteo, nos centraremos en el que nos toque", señaló el entrenador de Porriño.

"Conocemos evidentemente a Unai [Emery], conocemos al Aston Villa y conocemos a sus jugadores. Y conocemos perfectamente lo que nos puede hacer sufrir también el Olympique de Lyon. Me da igual uno que otro, sinceramente", insistió finalmente desde la zona de 'flash interview'.