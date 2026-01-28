Los clubes gastan más de 10.000 millones en fichajes en 2025 con el fútbol inglés como protagonista

Archivo - El delantero sueco del Liverpool Alexander Isak, fichaje más caro de la historia de la Premier League. - Paul Phelan / Pro Sports Images / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los clubes de fútbol han gastado una cifra récord de 10.961 millones de euros en traspasos internacionales en 2025 en la que el fútbol inglés ha sido protagonista con casi un 30 por ciento de ellos, lo que supone un aumento del 35,6 por ciento con respecto a la cifra más alta anterior, según informó este miércoles la FIFA, organismo rector del fútbol mundial.

El Informe Global de Traspasos de la FIFA indica que 86.158 jugadores cambiaron de club, lo que también supone un récord. Los traspasos superaron por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 35,6% con respecto a la cifra más alta anterior, de 8.095 millones de euros en 2023, y un 52,3% más que la cifra de 2024, de 7.282 millones de euros.

El informe señala que los clubes ingleses lideraron el gasto, con 3.201 millones de euros en fichajes. Los clubes brasileños fueron los que más fichajes realizaron, con 1.190 jugadores entrantes y 1.005 salientes. En total, se registró un récord de clubes que pagaron y recibieron derechos de traspaso, 1.214 y 1.495 respectivamente.

Aunque el 56,5 % de los traspasos con derechos fueron inferiores a 420.000 euros, solo representaron el 2,9% del gasto total. Por otro lado, los derechos superiores a 16,8 millones de euros solo representaron el 3,8% de los traspasos, pero casi el 50% del gasto.

La FIFA afirmó que el 62,5% de los traspasos se referían a jugadores sin contrato y sin cuota, con la excepción de los traspasos mediante cláusulas de rescisión. Por otro lado, señaló que el fútbol femenino también experimentó un considerable crecimiento en los traspasos en 2025, con un aumento del gasto de más del 80% hasta alcanzar los 24 millones de euros y 2.440 traspasos, lo que supone un aumento del 6,3%.