Los clubes de LaLiga visitan estadios ingleses para compartir estrategias de gestión de los recintos - LALIGA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de clubes de LaLiga ha realizado un viaje de trabajo a las ciudades inglesas de Mánchester y Liverpool con motivo de la cuarta edición del viaje de inteligencia de mercado organizado por la Oficina de Clubes de LaLiga, que busca potenciar nuevas estrategias en la gestión de estadios y recintos multiusos.

La iniciativa está enmarcada en la labor de asesoramiento y acompañamiento que desarrolla la Oficina para los 42 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion y busca fomentar la colaboración con grandes entidades deportivas y fortalecer las estrategias de gestión y explotación comercial de sus estadios.

Durante estas jornadas de trabajo, los participantes abordaron diferentes aspectos relacionados con el aprovechamiento de las instalaciones tanto en días de partido como de no partido, la evolución de los servicios de hospitality, la oferta gastronómica, así como el desarrollo de nuevas experiencias para los aficionados. Los dos lugares visitados fueron Mánchester y Liverpool.

"Los clubes de LaLiga cuentan hoy con estadios avanzados y siguen invirtiendo para llevarlos aún más lejos, haciendo un esfuerzo para convertirlos en espacios activos los 365 días del año. Desde la Oficina de Clubes buscamos acompañarlos en esa ambición, impulsando el intercambio de conocimiento con otros clubes europeos, compartiendo distintas formas de gestionar estos espacios y encontrando nuevas oportunidades comerciales que ayuden a diversificar sus ingresos y reforzar su modelo de negocio", indicó el responsable de Estrategia de Negocio de la Oficina de Clubes de LaLiga, Pablo Armiñana.

En este sentido, LaLiga insiste en que la modernización de los estadios se ha convertido "en una de las prioridades de numerosos clubes españoles", que están desarrollando "proyectos para adaptar sus instalaciones a nuevas necesidades y ampliar sus posibilidades de explotación". "En este contexto, la Oficina de Clubes de LaLiga continúa impulsando iniciativas que contribuyen a la evolución de estos espacios, cada vez más vinculados a la actividad comercial, el ocio y el entretenimiento", apunta.

El responsable de la vertical de Explotación de Infraestructuras de LaLiga, Milos Nenadovic, afirmó que "el fútbol español cuenta con estadios que ya son referentes a nivel mundial y con proyectos de modernización que están ampliando las posibilidades de uso de estas instalaciones y mejorando la experiencia de los aficionados". "Con el Mundial de 2030 en el horizonte, tenemos una gran oportunidad para dar mayor visibilidad internacional a esta transformación y consolidar el papel de nuestros estadios entre los grandes recintos deportivos del mundo", subrayó.

Mánchester y Liverpool son también dos ejemplos de cómo el deporte forma parte de la identidad y el atractivo internacional de una ciudad. La historia de sus clubes y el reconocimiento de sus estadios contribuyen a atraer visitantes durante todo el año y a generar actividad vinculada al turismo, la hostelería, el ocio y el comercio. Estos recintos se han convertido en puntos de interés que forman parte de la oferta turística de ambas ciudades, reforzando su proyección internacional y su vinculación con el entorno.

Este nuevo encuentro da continuidad a un programa que ya ha llevado en los últimos años a representantes de los clubes de LaLiga a Reino Unido (Londres), Alemania y Francia, consolidando una línea de colaboración internacional en torno a la gestión de infraestructuras deportivas y su relación con las ciudades.