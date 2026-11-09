La Comisión Europea brinda un firme respaldo a la UEFA y al modelo de fútbol europeo

El Presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y el Comisario Europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon - UEFA

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el comisario de Deportes de la UE, Glenn Micallef, renovaron este lunes el Acuerdo de Cooperación entre la UEFA y la Comisión Europea en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, lo que supone "un importante respaldo al papel de la UEFA en el fútbol y a los principios que han convertido al fútbol europeo en un éxito mundial".

Según informó el organismo que rige el fútbol europeo, el acuerdo "reconoce a la UEFA como el único organismo rector europeo responsable y respalda un sistema futbolístico unificado y abierto, basado en el mérito deportivo, el ascenso y el descenso, y una trayectoria clara desde las competiciones nacionales hasta las europeas". Asimismo, reafirma el principio de que los partidos de las ligas nacionales deben disputarse en el propio territorio, preservando así el vínculo entre clubes, comunidades y aficionados.

El acuerdo otorga un reconocimiento especial al fútbol de selecciones nacionales, destacando las EURO masculinas y femeninas de la UEFA como "celebraciones de la unidad europea y fuentes esenciales de solidaridad y financiación sostenible para este deporte". Asimismo, subraya la importancia de mantener un equilibrio saludable entre las competiciones de clubes y de selecciones nacionales en el calendario internacional de partidos.

La Comisión también respalda la gobernanza representativa e inclusiva de la UEFA, en la que las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados participan en la configuración del futuro de este deporte. "El acuerdo hace hincapié en la redistribución financiera a lo largo de toda la pirámide, al mismo tiempo que amplía la cooperación en materia de fútbol femenino, inclusión, estilos de vida saludables y la contribución general del fútbol a la sociedad europea", añade la nota oficial del encuentro.

"El fútbol en Europa ha alcanzado un éxito deportivo y comercial extraordinario sin abandonar sus raíces. La plaza en una competición se gana en el terreno de juego. Las categorías más fuertes del fútbol contribuyen a las que están por debajo. Los clubes y las selecciones nacionales se refuerzan mutuamente", afirmó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

"Y nadie es dueño del fútbol simplemente por el hecho de gobernarlo. Los recientes acontecimientos en el fútbol mundial han demostrado por qué estos principios son importantes. Agradezco al comisario Micallef y a la Comisión Europea que lo hayan reconocido y que se hayan posicionado firmemente del lado de la UEFA", añadió.

Por su parte, el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, recordó que el fútbol es una "parte esencial del tejido deportivo y social de Europa". "Me enorgullece firmar hoy este acuerdo con el presidente de la UEFA. Junto con la próxima estrategia de la Comisión para reforzar el Modelo Deportivo Europeo, reafirma nuestro apoyo a las competiciones abiertas, a un fútbol de selecciones nacionales fuerte y a una gobernanza inclusiva", dijo.

"Los recientes fracasos en la gobernanza mundial del fútbol hacen que esta colaboración sea aún más importante. Junto a la UEFA, la Comisión aboga por la protección de los valores y las estructuras que han convertido al fútbol europeo en uno de los mayores éxitos de Europa", añadió.