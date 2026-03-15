CONMEBOL y AFA aceptaron la sede neutral pero no la fecha para la Finalissima

Claudio Tapia, AFA - Tomas Cuesta/dpa

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) explicaron que después de "una larga insistencia por parte de la UEFA para jugarse en Madrid", habían aceptado jugar la Finalisima entre Argentina y España en Italia, pero el problema fue después solicitar una nueva fecha.

"La CONMEBOL y la AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral y aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid Lamentablemente, no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible", explicaron ambas en el mismo comunicado.

La Finalissima, que estaba programada para el 27 de marzo en Catar, quedó suspendida de manera oficial este domingo, por lo que señaló la UEFA como falta de acuerdo, porque "Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo".

Para CONMEBOL y AFA, una vez "descartada la posibilidad de jugar en Catar", "el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva", mostrando su voluntad por una sede neutral. "En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo", dice el comunicado sudamericano.

"Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima. La CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible", añade.

"Por parte de la CONMEBOL y la AFA no queda más que agradecer a Catar por la acostumbrada buena predisposición y a la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los esfuerzos para llevar a cabo este trascendental partido", termina.