La CONMEBOL expresa su "preocupación" por las "reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin diálogo"

Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL. - Europa Press/Contacto/David Klein - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha mostrado su "preocupación" debido a las "reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo", tras el fallido intento de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de privatizar partes de la Copa Mundial y también por la polémica sobre la sede de la final para su edición de 2030.

"Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la CONMEBOL [...] celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA Forward Enterprise", dijo este jueves el organismo sudamericano sobre los planes de Infantino que han sido rechazados por la UEFA y otras confederaciones nada más conocerse de forma pública.

En una nota, el ente presidido por Alejandro Domínguez expresó "de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones".

"En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza", subrayó la CONMEBOL en su comunicado de prensa.

Ese mismo texto recordó que "hace más de diez años, la FIFA impulsó una profunda reforma de sus Estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros y mecanismos específicos para resolver las controversias que pudieran suscitarse dentro de la familia del fútbol, garantizando el debido proceso y el respeto por las normas que rigen nuestra organización".

"Ese marco institucional constituye una garantía para todos. Por ello, quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos", apuntó la CONMEBOL en su nota.

"Su futuro solo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos que representan a las 211 asociaciones miembro de la FIFA", resumió la CONMEBOL antes de recordar que el próximo 18 de noviembre concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA.

"Posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 asociaciones miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030", agregó el texto.

"En consecuencia", acorde a su comunicado de prensa, la CONMEBOL aseguró que "no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales".

"El Consejo de la CONMEBOL hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza. Porque, por encima de cualquier diferencia, primero está el fútbol", acabó la nota del organismo encabezado por Alejandro Domínguez.