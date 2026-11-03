La Copa de Asia en Arabia Saudí se retrasa por los ataques hutíes

El trofeo de la Copa de Asia de fútbol. - AFC ASIAN CUP

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Copa de Asia de fútbol, prevista del 7 de enero al 5 de febrero de 2027 en Arabia Saudí, se celebrará finalmente en el país asiático del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028, por los continuos ataques de los rebeldes hutíes.

"Tras extensas conversaciones y una estrecha consulta con el Comité Organizador de la Copa Asia 2027 en Arabia Saudí y la Federación Saudí de Fútbol (SAFF), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha confirmado que la próxima edición, que en un principio iba a celebrarse del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, tendrá lugar ahora del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028", informó un comunicado.

El Comité Organizador aprobó el cambio de fechas "a la luz de las excepcionales circunstancias actuales derivadas de los acontecimientos en la región, entre los que se incluyen importantes complejidades logísticas y trastornos en los desplazamientos", en referencia a los ataques hutíes.

"Se han producido circunstancias excepcionales que impiden la organización y celebración de la competición según lo previsto inicialmente, lo que hace necesario el aplazamiento en interés de todas las selecciones participantes, los árbitros, los espectadores y otras partes interesadas", agregó el comunicado sobre las nuevas fechas, que se presentarán a la FIFA para su aprobación.

Los organismos implicados toman esta decisión para "ofrecer un torneo de talla mundial" y "a la altura de la envergadura y la excelencia operativa que caracterizan a la competición, minimizando al mismo tiempo el impacto del aplazamiento".

Arabia Saudí se enfrenta a una presión cada vez mayor debido a los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, en el vecino Yemen, incluidos ataques contra el aeropuerto de Riad. Ya se canceló previamente la final del Global Champions Tour de salto ecuestre en Riad, que pasa a celebrarse en Verona, y el Rally Dakar, que saldrá de Portugal y discurrirá por Marruecos.