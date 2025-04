Courtois: "Quizá tenemos que hacer más jugada en equipo y no todo individual"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois lamentó la eliminación en Liga de Campeones este miércoles ante un Arsenal que se defendió "muy bien", haciendo "autocrítica" de un conjunto blanco que "quizá" le falte juego "en equipo" pero que todavía tiene retos importantes esta temporada.

"Cuando te pitan penalti en contra, si la paras, sigues creyendo. Al principio creamos algo de peligro, teníamos a la afición empujando, pero el Arsenal defiende muy bien, organizado. Era muy difícil crear peligro. Sentimos que si metíamos el primer gol estaba la eliminatoria abierta, pero es difícil meterles gol", afirmó.

"Hemos empatado rápido, pero no tuvimos acierto arriba. Raya no ha tenido que hacer ningún paradón. El Arsenal ha sido superior", añadió en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después de un 1-2 inglés en el Santiago Bernabéu.

El equipo blanco se quedó lejos de la remontada, tras caer 3-0 en Londres la semana pasada. "Metimos muchos centros pero este año no tenemos un Joselu. Hay que analizar bien lo que podemos hacer mejor, está la liga, la Copa y el Mundial de Clubes, tenemos que sacar todo adelante. El ambiente que había de pensar en la remontada era muy bonito, espero que podamos dar más alegrías esta temporada", dijo.

Por otro lado, Courtois hizo "autocrítica". "Hay que hacer autocrítica, mirar todo bien. Siento que somos un equipo pero quizá tenemos que hacer más jugada en equipo y no todo individual. No hay ningún problema, ninguna duda con el míster", terminó.

Después, en zona mixta, el meta belga quiso dejar claro que está encantado de tener la calidad individual que tiene el Madrid. "Tenemos esa calidad individual con Vini, con Jude, con Kylian y con Rodrygo y los otros equipos intentan defenderlo y siempre han doblado el marcaje, pero no siempre podemos esperar que ellos van a pasar o regatear a tres y meter un golazo", afirmó.

"No es momento de empezar a culpar a gente, creo que cada uno tiene que mirar al espejo y pensar lo que podría haber hecho mejor y que se pueda hacer mejor para terminar bien la temporada. Hay mucha gente joven que tiene muchas ganas de ganar, yo he ganado mucho y sigo teniendo muchas ganas. Yo creo que es algo único que siempre quieres repetir y no creo que es una falta de ganas", añadió.

Además, Courtois vio excesivo el 1-5 global en la eliminatoria para los ingleses. "Obviamente no hemos jugado bien y ellos han merecido ganar sobre los 180 minutos, pero yo creo que tenemos un equipo que puede luchar contra cada equipo en este mundo, pero obviamente esta temporada no hemos estado a esa altura", afirmó.

El meta del Madrid reconoció la importancia del Clásico de la final de Copa y se mostró preparado para las críticas. "Es opinión vuestra, vosotros como periodistas tenéis el derecho de opinar y de decidir lo que queréis o lo que pensáis del equipo. Nosotros como jugadores tenemos que aceptar las críticas, de la gente, de la afición, y por eso el domingo tenemos que estar ahí preparados para hacer un gran partido, que la gente confíe en nosotros", terminó.