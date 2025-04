Lucas Vázquez: "Volveremos más fuertes, el Madrid volverá siempre, y gracias por todo"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador madridista Lucas Vázquez ha vaticinado este miércoles que él y sus compañeros volverán "más fuertes" a las rondas finales de la Liga de Campeones, ya que a su juicio el Real Madrid "volverá siempre", y ha dado "gracias por todo" a la afición congregada en el Estadio Santiago Bernabéu para ver eliminado a su equipo frente al Arsenal FC.

"Igual que cuando ganamos, todos somos responsables, pues cuando perdemos también. Es parte del fútbol, creo que el madridismo lo sabe y nos dejamos la piel siempre. A veces puede salir bien, a veces sale mal, pero nosotros siempre damos la cara. Muy agradecidos por lo que hoy han hecho, la atmósfera que han creado y ha sido impresionante el estadio. Volveremos más fuertes, el Madrid volverá siempre, y gracias por todo", dijo Lucas Vázquez a Movistar Plus+ tras la derrota blanca por 1-2.

"Lo hemos intentado, ha sido un partido difícil, creo que no hemos tenido todas las ocasiones que nos hubiese gustado. Ha habido momentos en los que no le hemos perdido la cara al partido, pero creo que ha habido muchas interrupciones y, momentos en los que a veces la balanza caía hacia nuestro lado, hoy no se ha dado. Y bueno, al final no hemos podido hacer lo que queríamos", se resignó el lateral derecho merengue.

"Quizás nos ha faltado tener un poco más de claridad con balón, tener un poco de paciencia también en determinados momentos de llevar el balón lado a lado para poder penetrar en una defensa en la que están ellos muy bien organizados. Ellos han venido a defenderse, a hacer su papel. En la primera parte no han hecho prácticamente nada y en la segunda... pues al final, con el equipo volcado, se han encontrado con esa victoria. Pero el equipo en términos generales lo ha intentado", repitió Lucas.

Por último, el futbolista coruñés aviso de que "queda mucha temporada por disputar" y de que, pese a ser eliminado en estos cuartos de final de la Champions League, el Real Madrid sigue peleando por ganar la Copa del Rey MAPFRE y el título de LaLiga EA Sports. "El equipo está unido, el equipo está bien, está con ganas de conseguir lo que queda y vamos a trabajar para conseguir todo", concluyó Lucas desde el césped.