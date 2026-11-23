El portero del Real Madrid Thibaut Courtois atendiendo a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro frente al PSV Eindhoven de Liga de Campeones. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois reivindicó este lunes la figura del portero y afirmó que "los títulos nacen de la portería", y señaló que la remontada ante la AS Roma en Liga de Campeones fue la clave para que el equipo cogiera más confianza de cara al momento de forma que atraviesa en la actualidad.

"Desde los primeros partidos que hemos jugado, lo hemos hecho bien y era cuestión de entender la forma que quería jugar el míster. La derrota contra el Betis hicimos un buen partido y no merecimos perder, y ante el Atlético las circunstancias del partido nos llevaron a ese resultado. La clave quizás era creer todavía más en nuestro equipo", expresó el belga en la rueda de prensa previa al encuentro frente al PSV Eindhoven de Liga de Campeones.

Sin embargo, el portero supo el momento en el que el conjunto blanco cambió la tendencia y empezó la gran dinámica por la que atraviesa. "En Roma, con la remontada, cogimos ese 'plus extra' de confianza y a partir de ahí somos más fuertes. Ese partido fue la clave para cambiar mentalmente. No sólo somos once en el campo, también están los que entran desde el banquillo, que hacen la diferencia y cambian el partido", indicó.

Y es que parte de ese cambio que ha experimentado el equipo, lo sitúa en la figura de José Mourinho, a quien le ha notado ser una persona más tranquila y con más experiencia que cuando coincidieron en el Chelsea. "Cuando tiene que hablar claro habla muy claro. Por ejemplo, en el descanso ante el RC Celta lo hizo, y eso le vino bien al equipo después. Es un gran míster y como equipo estamos deseando seguir ganando y levantando trofeos", indicó.

Aun así, es consciente de que la Liga de Campeones es un torneo "muy difícil", fundamentalmente por el nuevo formato que se estableció hace dos temporadas, en la 2024-25. "Ahora los partidos son más abiertos y es difícil llegar lejos, pero obviamente estoy feliz de haber ganado dos Champions --2022 y 2024-- y el objetivo es ganar más, sobre todo después de los dos últimos años que no hemos ganado", explicó.

El belga reivindicó la figura de portero. "Creo que el fútbol les debe un balón de oro. Hay porteros que han cambiado estilos propios para presionar o no. En 2022 esperaba estar más arriba, aunque Karim Benzema lo ganó merecidamente. Cuando escuchas a periodistas hablar sobre ello siempre te posicionan en el Trofeo Yashin -al mejor portero del año-", dejó claro.

"Un gol en el último minuto lo van a valorar más que las paradas. Lo entiendo, pero para empezar a ganar títulos todo empieza por tener un buen portero. Es difícil pero creo que en algún momento lo ganará un portero, aunque no sé qué más debe hacer para ganar el Balón de Oro. En mi caso, con un equipo con 'Vini', Mbappé, Diomande, Arda, tengo difícil que me voten", zanjó.

En lo individual, Courtois renovó la semana pasada con el Real Madrid un contrato que le permitirá disputar su décima temporada desde que llegó en 2018. "Estoy muy feliz y orgulloso poder firmar un año más. Mi objetivo es terminar mi carrera aquí y para eso tengo que seguir jugando bien, estar sano y obviamente estoy contento por la confianza del club", manifestó.

Sobre si se considera el mejor portero de la historia del Real Madrid, el belga prefirió que ese debate lo tenga "la afición". "Por trayectoria en estas nueve temporadas imagino que estaré ahí arriba, pero por el Real Madrid han pasado muchos 'porterazos' y cada época es diferente. No se puede comparar un portero actual con el juego actual, con las reglas actuales, con un portero hace 20 o 30 años", puntualizó.

Asimismo, el guardameta reconoció que hay delanteros que le han confesado que impone en la portería por su altura. "Sé que impongo en la portería y es lo que intento hacer. Hay paradas que no son paradas porque intentan ajustar tanto el balón que fallan. Me acuerdo que en el Chelsea FC que se lesionó Peter Chech y me pusieron a mí en vez de al canterano porque imponía más, aunque tuviera el dedo roto. Con la experiencia y las paradas que he hecho saben que conmigo tienen que ajustar más. Eso me hace estar orgulloso", relató.

Sobre el estado actual de Vinícius Jr, dejó claro que toda la plantilla se apoya entre ella, pero que tampoco hace falta estar cerca del brasileño, ya que es una persona feliz, con autocrítica y consciente de que tiene que trabajar. "Quizás este año le cuesta un poco, pero el otro día le vi con chispa, también creo que los goles con Brasil le dieron más confianza. Tiene que sentirse libre y disfrutar de su fútbol. Si queremos pelear Liga, Copa, Supercopa necesitamos al mejor Vini", declaró.

Otro nombre propio de la temporada es Carlos Espí, autor del gol de la victoria de este fin de semana ante el RC Celta en, de quién admitió que "merece jugar más minutos", aunque es "complicado" por la delantera titular. "Mourinho aprieta mucho a los jóvenes y eso es bueno para Carlos Espí. Está muy orgulloso de estar aquí porque siempre lo da todo. No es fácil entrar en esos momentos del partido y él es capaz de hacerlo bien", valoró.

Por ello, lo definió como un jugador "muy humilde, trabajador y fuerte". "A veces no piensas que es un chico de 20 años, pero lo es. Trabaja muy bien para las oportunidades y quizás debe jugar más minutos, pero es difícil con la delantera que tenemos", continuó.

Por último, habló de los pitos de la afición durante el primer tiempo ante el Celta. "El aficionado paga mucho dinero para venir a vernos y tiene su derecho a expresarse y eso es lo que hace grande al Real Madrid, la exigencia. No sólo de los jugadores en el campo sino también a los directivos. Puedo decir que como jugador no siempre viene bien porque te hacen dudar más, pero nos los tomamos con calma, respeto y pueden opinar", concluyó.