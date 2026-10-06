Cristiano Ronaldo: "Jorge Jesus faltó a su palabra"

Cristiano Ronaldo con Portugal - Zed Jameson/PA Wire/dpa

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional portugués Cristiano Ronaldo ha asegurado que el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, "faltó a su palabra" y que por eso abandonó la concentración del equipo días después de calentar y no jugar contra Noruega, y ha querido ofrecer todo el contexto de lo que ha sucedido en esta Liga de Naciones.

"Tras el Mundial 2026, preparé una carta para los portugueses, que aún guardo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo. Al finalizar la competición, en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la federación me pidió e insistió en que reconsiderase mi decisión de marcharme porque la FPF quería que continuase", comenzó su extenso comunicado.

Además, explicó que este le pidió su "opinión" sobre el actual seleccionador. "Le respondí al presidente que, en mi opinión, sería la decisión correcta. Por eso, el día que presentaron al actual entrenador me sentí realmente feliz con la elección. Era la decisión correcta, como demuestran los resultados", indicó.

Así, unos días después recibió su "primera llamada" del nuevo seleccionador. "Me dijo que le gustaría reunirse conmigo en persona. Le dije que sí y programamos la reunión para el final de mis vacaciones", explicó, algo que sucedió en la Cidade do Futebol de la FPF. "Ese día me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó, allí mismo, un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer y el último partido y que, por cuestiones de gestión física, haría siempre tres o cuatro sustituciones por partido", apuntó.

"En ese momento, me sugirió no viajar con la selección a Noruega y Dinamarca. Me propuso jugar el primer partido y que me quedase en Portugal, para después reincorporarme antes del partido en O Dragão. Rechacé de inmediato la propuesta. Me parecía evidente que no podía aceptarla. No jugar los partidos en el extranjero no significaba que dejaría de ser capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo", continuó, asegurando que Jorge Jesús "estuvo de acuerdo" con su decisión.

También reveló que antes de la concentración el seleccionador se reunió con él en su casa de Lisboa. "La conversación fue tranquila y se respetaron todos los principios acordados en agosto. Jugué el partido en Alvalade y, a pesar de ser sustituido, no tuve ningún problema. Le coloqué el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, sin imaginar que quizás estaría dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la selección. Lo importante de aquel día, para mí, fue nuestra victoria. Ganar siempre es bueno; ganar en Portugal y para mi país, aún mejor", expuso.

Entonces, según Cristiano, empezaron los problemas. "A la hora del almuerzo el día del partido en Noruega, un asistente del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo estaba comiendo y me informó que el seleccionador quería hablar conmigo. Para mi absoluta sorpresa, me preguntó si estaba bien para jugar 30 minutos. Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, y pensaba que no jugaría ese día. No hubo ningún problema", relató.

"Esta petición se salía de mi plan de recuperación física y de entrenamiento, ya que solo iba a jugar el día 4 en O Dragão, pero obviamente dije que sí. Me respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos. El resto todos lo conocen. Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El seleccionador faltó a su palabra", expresó.

El enfado hizo que el delantero del Al-Nassr solo quisiese "estar solo" tras el encuentro. "No fui a saludar a los aficionados, un error que es mi responsabilidad y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas a los portugueses", dijo. "Pasadas 48 horas, tuvimos una conversación el seleccionador, Simão Coutinho y yo (...) Fue un momento profundo, muy directo, sin ningún tipo de filtro. Acordamos que solo había una manera de cerrar este 'caso': que el entrenador repitiera lo que me acababa de decir en privado en la sala de prensa", afirmó.

"Era simple: el seleccionador comenzaría la rueda de prensa con este tema, buscando cerrar el asunto contando la verdad. Diría que nunca pedí jugar minutos, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar solo para no jugar, y que si volviera a suceder no lo haría", explicando que acordaron, tras "un abrazo", que no jugaría en Dinamarca y sí en Oporto.

En este sentido, afirmó que se elaboró "un breve documento", que el delantero validó "personalmente", para que lo leyese el seleccionador; entre esos puntos, Jorge Jesus debía decir 'me equivoqué al hacer calentar a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona para después no hacerle jugar; si fuese hoy no lo haría'. "La rueda de prensa fue como se vio: la postura no tenía nada que ver con nuestra reunión, oí expresiones y una agresividad que no merezco, una actitud de quiero, puedo y mando" que nunca me mostró en privado", reconoció.

"Era la segunda vez que faltaba a su palabra. Decidí abandonar la concentración sin esperar más mentiras. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre personas. Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad. Además, en una conversación que mantuve con el presidente de la federación y el seleccionador la mañana de esa rueda de prensa reafirmé que si no me querían allí me lo dijesen. Bastaba con que fuesen sinceros conmigo. Lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo bonito y que nadie se enfadaría", manifestó.

"Lo recuerdo como si fuese hoy. Respondieron al unísono que no. Que mi lugar estaba en la selección. Nunca me entrometí en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador en mis casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que proponen. Respeto la decisión y cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no es ahí", confesó.

En otro orden de cosas, pidió "disculpas" a sus compañeros y a los aficionados. "La falta de palabra es algo que me duele. Sentí que, a partir de ahí, mi presencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché", dijo. "La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso fue un agravante. Ya pedí disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias (...) Las reglas son las mismas para todos", advirtió.

"He oído hablar mucho de partidos de despedida, de que tengo que tener una despedida digna y de que la federación quiere darme esa oportunidad. Puedo prometer a todos mis seguidores, y especialmente a los portugueses, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello. Pero cuando pienso en la selección pienso en competir. Fue en eso en lo que pensé el día que me dieron la noticia de la muerte de mi padre. Estaba en la concentración de la selección y decidí quedarme hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice por mi país lo que jamás haría por ningún club", rememoró.

"Por lo tanto, si estoy bien físicamente, jugando con mi club y con goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar con nuestra selección. Esta es, creedme, la más pura de las verdades", concluyó.