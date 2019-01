Cristiano vuelve para mantener la fortaleza de la Juventus en el inicio de la segunda vuelta

Publicado 28/12/2018 18:10:56 CET

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo volverá seguramente al once titular de la Juventus para el duelo de este sábado en casa ante una enrachada Sampdoria, con el que el invicto líder cerrará la primera vuelta de la Serie A italiana.

A punto de completarse la primera mitad del campeonato, nadie ha sido capaz de batir a la 'Vecchia Signora', que no pierde en el torneo doméstico desde el pasado 22 de abril ante el Nápoles, su más directo rival por el 'Scudetto', aunque los de Carlo Ancelotti ya arrastra nueve puntos de desventaja.

En busca de cerrar el 2018 con tres puntos más para aparcar con tranquilidad el campeonato hasta casi dentro de un mes, Massimiliano Allegri parece que volverá a poner a Cristiano en su once titular tras el descanso que le concedió el pasado miércoles ante el Atalanta, y del que le tuvo que sacar para que el de Madeira lograse el gol del definitivo empate a dos.

El técnico 'bianconero' pondrá al portugués junto a Mandzukic y, debe elegir entre Douglas Costa yaulo Dybala, mientras que Rodrigo Betancur será baja por su expulsión en Bérgamo y Blaise Matuidi podría partir desde el banquillo pese a superar una gripe.

La Juventus no puede fiarse de una Sampdoria, quinta clasificada y que llega en buen momento tras encadenar tres triunfos consecutivos y no perder en la Serie A desde el pasado 11 de noviembre. El conjunto genovés está a dos puntos de la Lazio y de la 'Champions', pero tendrá difícil sumar en un estadio donde su rival no concede demasiado.

En la persecución por el liderato intentará continuar un Nápoles que no aprovechó el empate juventino cayendo en el descuento ante el Inter en un partido marcado por los insultos racistas a Koulibaly, ausente por sanción del choque del conjunto partenopeo ante el Bolonia, antepenúltimo y que no ha ganado todavía a domicilio, aunque tratará de sacar partido a las bajas de Lorenzo Insigne y Marek Hamsik.

El Inter recortó con los de Carlos Ancelotti, pero sigue muy lejos de la cabeza, a 14 puntos, distancia que intentará al menos mantener en su visita a un Empoli necesitado tras acumular tres derrotas consecutivas con 10 goles encajados.

En la pelea por la cuarta plaza, la Lazio defenderá esta posición en busca de una tercera victoria seguida en la visita al Olímpico del Torino, mientras que el Milan espera poner fin a su crisis de resultados y goles ante un SPAL que llegará a San Siro sin ganar desde hace más de dos meses.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Sábado.

Juventus - Sampdoria.

Chievo - Frosinone.

Empoli - Inter.

Genoa - Fiorentina.

Lazio - Torino.

Parma - Roma.

Sassuolo - Atalanta.

Udinese - Cagliari.

Nápoles - Bolonia.

Milan - SPAL.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P GF GC PTS.

1. Juventus 18 16 2 0 36 10 50.

2. Nápoles 18 13 2 3 34 15 41.

3. Inter 18 11 3 4 30 14 36.

4. Lazio 18 9 4 5 27 20 31.

5. Sampdoria 18 8 5 5 31 21 29.

6. Milan 18 7 7 4 24 19 28.

7. Roma 18 7 6 5 32 24 27.

8. Torino 18 6 8 4 23 18 26.

9. Atalanta 18 7 4 7 33 25 25.

10. Fiorentina 18 6 7 5 25 18 25.

11. Sassuolo 18 6 7 5 28 26 25.

12. Parma 18 7 4 7 17 21 25.

13. Cagliari 18 4 8 6 17 23 20.

14. Genoa 18 5 4 9 25 35 19.

15. Spal 18 4 5 9 14 25 17.

16. Empoli 18 4 4 10 22 36 16.

17. Udinese 18 3 6 9 14 23 15.

18. Bolonia 18 2 7 9 13 26 13.

19. Frosinone 18 1 7 10 12 36 10.

20. Chievo 18 0 8 10 13 35 5.