Cuándo es y dónde ver el sorteo de octavos de Champions 2022/2023

MADRID, 7 Nov. (EDIZIONES) -

Los cruces de octavos de la Champions League 2022/23 se deciden hoy en el sorteo de la UEFA en su sede de Nyon. El Real Madrid es el único equipo español que queda en la competición tras la eliminación de Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid.

Al haber sido primero de grupo, su rival saldrá del bombo 2, y podrá cruzarse como el Liverpool, el PSG o el Inter de Milán entre otros.

Estos son los bombos del sorteo de octavos de final de la Champions League

Bombo 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern de Múnich, Chelsea, Tottenham, Nápoles, Benfica y Oporto.

Bombo 2: Liverpool, Paris Saint Germain, Inter de Milán, Milan, Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht de Frankfurt y Brujas.

En el sorteo no podrán enfrentarse en esta ronda rivales del mismo país o equipos que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos. El Real Madrid, al no quedar más equipos españoles en la Champions, no podrá enfrentarse únicamente al Leipzig, al que ya se midió en la fase de grupos. Todos los demás equipos del bombo 2 son posibles rivales.

CUÁNDO ES Y DÓNDE VER EL SORTEO DE OCTAVOS DE CHAMPIONS

El sorteo se celebra hoy, lunes 7 de noviembre a las 12:00 horas.

El sorteo se puede seguir por el canal Movistar Liga de Campeones, Vamos y otros canales de Movistar+. También se puede seguir online a través de la página de la UEFA.

Esta fase se disputará tras el parón de la temporada de clubes con motivo del Mundial de Qatar 2022.