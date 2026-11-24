Archivo - El 'Cucho' Hernández con el Real Betis Balompié - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis ha firmado este martes su cuarta victoria en esta edición de la Liga de Campeones al superar al colista Slovan Bratislava (0-2) en la quinta jornada de la fase de liga, un partido en el que un doblete de cabeza del colombiano 'Cucho' Hernández permite a los de Manuel Pellegrini situarse cuartos y asentarse en el deseado 'Top 8'.

En el Tehelné pole de la capital eslovaca, en un ambiente helado, los verdiblancos dejaron atrás la decepción del derbi sevillano, donde se dejaron dos puntos en el descuento, y volvieron a la senda del triunfo en la máxima competición continental tras encajar su única derrota ante el Borussia Dortmund, y todo gracias a la garra del delantero 'cafetero'.

En su primera titularidad tras su lesión en el mes de octubre ante el Barça, el 'Cucho' aprovechó sus oportunidades con un tanto al borde del descanso que acabó con la resistencia de un rival replegado atrás. Tras el descanso, un nuevo gol de cabeza sirvió en bandeja la victoria al conjunto hispalense, que ahora se sitúa cuarto con 12 puntos, a tres del líder Real Madrid.

Con hasta seis cambios en el once respecto al duelo ante el Sevilla, aunque manteniendo a jugadores claves como Isco, Abde o Antony, el cuadro verdiblanco fue de menos a más en la gélida noche eslovaca, con temperaturas por debajo de cero que hicieron que tardase en carburar. Nelson Deossa avisó con un chut desde la frontal que desvió el guardameta Dominik Takac, y Andraz Sporar ofreció la réplica en una peligrosa acción en la que Álvaro Valles salió para taponar su disparo final.

Los de Yaya Touré, discípulo de Manuel Pellegrini en el Manchester City, trataban de buscar al espacio a sus hombres de ataque sin correr excesivos riesgos; un cabezazo del defensa Kenan Bajric superada la primera media hora puso en alerta al portero del cuadro bético, que ya no volvió a actuar en el resto de los primeros 45 minutos.

A cambio, los andaluces hicieron valer su propuesta, sobre todo cuando Isco y Antony se fueron entonando. En el minuto 19, el 'Cucho' amenazó con un disparo de rosca que se fue por encima de la portería local, y Abde se encontraba con la mano izquierda del guardameta eslovaco en un peligrosísimo mano a mano en el minuto 40.

Solo tres minutos después, llegó el premio a la insistencia verdiblanca. Por la derecha, Ángel Ortiz llegó hasta línea de fondo y desde allí puso un centro al segundo palo; por encima de todos, incluso de Abde, saltó el 'Cucho', que con un remate picado de cabeza se encargó de inaugurar la cuenta en Bratislava (min.43).

Lejos del Betis gris y previsible del primer tramo de la primera parte, el equipo de Pellegrini se hizo dueño del juego en la reanudación, con Abde mandando y el 'Cucho' sentenciando al anotar el segundo de la noche, el tercero para él en esta 'Champions', en una jugada a balón parado.

Solo diez minutos después de regresar de vestuarios, Isco colgó un balón desde la esquina que llegó a la altura del delantero colombiano, que, de nuevo con un cabezazo, se anticipó a la zaga para cruzarlo al palo contrario (min.57).

Con el encuentro totalmente controlado, jugado al ritmo que marcaba el equipo de Pellegrini, el técnico chileno dio descanso a Isco y el 'Cucho'. Marc Roca y Troy Parrott, dos de los que entraron al campo, también buscaron su tanto, con el irlandés rozándolo con una chilena en el tramo final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SLOVAN BRATISLAVA, 0 - REAL BETIS, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

SLOVAN BRATISLAVA: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Matsuoka, Pokorny, Ibrahim (Cristian Martínez, min.70); Barseghyan (Maros, min.85), Sporar (Griger, min.76) y Marcelli (Alasana Yirajang, min.70).

REAL BETIS: Valles; Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Bernal (Marc Roca, min.46), Deossa; Antony (Ruibal, min.76), Isco (Fidalgo, min.63), Abde (Riquelme, min.87) y 'Cucho' Hernández (Parrott, min.63).

--GOLES:

0-1, min.43: 'Cucho' Hernández.

0-2, min.57: 'Cucho' Hernández.

--ÁRBITRO: Jérôme Brisard (FRA). Amonestó a Ibrahim (min.29) por parte del Slovan Bratislava y a Bernal (min.7) por parte del Real Betis.

--ESTADIO: Tehelné pole.