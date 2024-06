Cucurella: "El buen rollo hará que dentro del campo seamos una familia"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Marc Cucurella dio valor este martes a que haya "buen rollo" dentro del grupo porque eso provocará que sean "una familia dentro del campo" de cara a una Eurocopa de Alemania donde no deben "temer a nadie" si logran jugar a su "nivel".

"Es muy importante que haya buen ambiente porque vamos a estar muchos días juntos. "El buen rollo, la buena compañía y la convivencia, eso va a hacer que dentro del campo seamos una familia", indicó Cucurella en rueda de prensa previa al amistoso ante Andorra de este miércoles en Badajoz.

"A mí desde el primer día me hicieron sentir como en casa y al final también muy contento de estar aquí, muy agradecido y a aportar nuestro granito de arena, que al final los grandes equipos y los que ganan torneos son los que trabajan como una familia", añadió al respecto.

Sobre su relación con Luis de la Fuente, que le conoce muy bien, relató que han trabajado "mucho juntos". "Es una gran persona, un gran entrenador y está aquí por méritos propios. Darle las gracias por la oportunidad de estar aquí y creo que él tiene también una labor difícil porque el fútbol español tiene muchos grandes jugadores. Creo que tenemos un gran grupo y intentaremos dar lo mejor de nosotros", advirtió.

El lateral explicó que tienen "las ideas claras" y que saben lo que el seleccionador "quiere". "Lo más importante es aprovechar las ocasiones e intentar marcar el gol, y creo que en este aspecto puedo aportar. Mi estilo se adapta bien a lo que pide el míster e intentaré, hacerlo lo mejor posible cuando me toque y sumar al grupo, que es lo más importante", resaltó.

Y también puede aportar su polivalencia. "Al final, en cuantas más posiciones puedas jugar es importante y más en un torneo corto, que jugamos muchos partidos en muy poco tiempo y están las sanciones. Todo lo que sea poder ayudar al equipo y tener más polivalencia es importante para el míster porque tiene más donde elegir", expresó el catalán.

El jugador del Chelsea confesó que había sido "complicado" lidiar con la lesión de tobillo que sufrió a finales de 2023. "No es fácil para ningún jugador, pero he intentado hacerlo lo mejor posible, trabajar día a día y creo que el tobillo está perfecto. Nunca he tenido ningún problema y toda la recuperación ha ido para adelante. Creo que estoy en un buen momento, mejor que nunca y feliz de estar aquí", declaró.

Cucurella cree que los jugadores del Real Madrid que faltan por concentrarse por la victoria en la Liga de Campeones son "muy importantes" para el grupo. "Hay algunos que han ganado hasta seis Champions. Creo que son jugadores de nivel mundial y aportarán esa veteranía, saber estar en los partidos importantes, y entre esa conexión de esos grandes jugadores y los jóvenes y esa energía que pueden aportar, creo que hacen que tengamos un grupo muy completo y que podemos hacer grandes cosas", remarcó.

Finalmente, en cuanto a posibles favoritos en la EURO, opinó que "Inglaterra y Francia tienen grandes selecciones" y que el grupo que les ha tocado de inicio es "complicado". "Croacia siempre da la talla en estos grandes campeonatos e Italia también es una de las selecciones importantes. Nosotros también tenemos un gran equipo y no le tenemos miedo a nadie, tenemos respeto a todos y si jugamos a nuestro nivel le podemos hacer frente a todas", manifestó.