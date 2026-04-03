Cucurella: "Los carteles de favoritos nos los hemos merecido"

Marc Cucurella - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de fútbol Marc Cucurella ve lógico el "favoritismo" de España para el Mundial de este verano y apuntó que hay que confiar en Luis de la Fuente y en la lista definitiva, donde puede haber "alguna sorpresa".

"Creo que tenemos un gran equipo, eso está claro. Hemos ganado la última EURO, hemos llegado a la final de la Nations que perdimos en penaltis, pero todo estos carteles de favoritismos creo que nos los hemos merecido. Vamos ahí con un gran equipo, con mucha ambición y a intentar hacerlo lo mejor posible y llegar hasta el final", afirmó este viernes por la noche en una entrevista a Radiogaceta de los deportes en RNE, recogida por Europa Press.

Por otro lado, el lateral del Chelsea se refirió a su momento personal. "Creo que estoy a un muy buen nivel. Si que es verdad que para mí mi favorito a día de hoy es Nuno Méndez. Estar ahí es un honor, es un privilegio que se hable bien de mí. Al final no ha sido fácil. He tenido que trabajar mucho y contento", afirmó.

"No soy el mejor, pero intento siempre dar lo mejor de mí en todos los entrenos, en todos los ejercicios y creo que quizás eso poco a poco pues va haciendo que el entrenador o los entrenadores vayan confiando en mí y luego siempre dar lo mejor de mí. Y yo creo que quizás habrán días mejores, que estarás más acertado, habrán días peores, pero si siempre das lo mejor de ti, lo das todo, creo que nadie te puede recriminar nada", añadió.

Por otro lado, Cucurella destacó el papel de Rodri en el vestuario de la selección. "Hay mucha gente joven y hay poca seriedad, pero Rodri, Rodri creo que es una persona muy importante. Es una persona que cuando habla se le escucha, que transmite mucha seguridad y la gente le tiene mucho aprecio y también mucho respeto", afirmó.

"El míster ya lo hizo en la EURO, que encontró esa mezcla entre jóvenes y quizás personas con más experiencia. Y creo que al camino del Mundial también lo ha hecho. Y en la lista final seguro que eso lo tendrá en cuenta", añadió, valorando esa convocatoria definitiva después de los amistosos de la última semana.

"Imagino que el míster tendrá algo preparado. Siempre le gusta dar alguna sorpresa de última hora, pero bueno, al final es su trabajo. Creo que tenemos que confiar en él porque por ejemplo, en la última lista de la EURO, pues quizás también había muchas dudas al principio, pero luego se demostró que todo lo que eligió fue bien y con una razón. O sea que toda la confianza del mundo y creo que va a elegir el mejor grupo posible para afrontar este reto", afirmó.

Por otro lado, el internacional español se refirió a los insultos racistas escuchados en el RCDE Stadium durante el partido contra Egipto el martes, y también los pitos que tuvo que escuchar Joan García. "En el caso de Joan, yo creo que todo el mundo ya se lo esperaba. Sabíamos e hicimos bromas durante la semana, pero bueno, al final yo creo que fue la minoría", afirmó.

"Respecto a lo que pasó con los cánticos, es una pena. Al final creo que no iba con la intención de hacer daño, sino era una manera de como fastidiar o meterse con los otros. Está claro que esos temas hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que intentar buscar otra manera, porque sí que es verdad que puede ofender a gente. Un día de fiesta en el que la gente va a disfrutar y puede acabar en un problema y en cosas más graves", añadió.

Además, el ahora jugador del Chelsea tras una larga carrera a sus 27 años confesó que ha evolucionado como persona y futbolista, padre de tres hijos. "Diferentes personas. Nunca me verás enfadado. Nunca me verás o pocas veces me verás chillar. Quizás todo lo bueno que tengo fuera, luego lo transformo en el campo y quizás esa sea un poco la definición o el éxito", dijo.

Por último, Cucurella valoró los rivales de España para estar en lo más alto del Mundial. "Hay muy buenas elecciones y el nivel está muy alto, pero te diría que Francia tiene muy buen equipo. Argentina también. Son los últimos campeones y tienen buen equipo. Holanda me gusta mucho también como equipo. También hay que contar que las condiciones meteorológicas son diferentes", zanjó.