Dani Rodríguez sustituye a Matías Fernández-Pardo en la Sub-21

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atacante del FC Barcelona B Dani Rodríguez sustituye al delantero del Lille Matías Fernández-Pardo, con problemas físicos, en la convocatoria de la selección española Sub-21 para enfrentarse en partido amistoso a Noruega y ante Finlandia en la jornada 3 de la fase de clasificación para el Europeo Sub-21 2027.

Dani Rodríguez se ha incorporado este lunes a la dinámica de la selección española sub-21, dirigida por David Gordo y lista para la primera sesión de trabajo de la semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar los partidos ante Noruega --viernes 10 a las 21.00 horas en Guadalajara-- y ante Finlandia --martes 14 a las 18.30 horas en Castellón de la Plana--.

La baja de Matías Fernández-Pardo se une a la de Marc Bernal (FC Barcelona), por la que entró en la convocatoria el jugador de Wolverhampton Wanderers Fer López.