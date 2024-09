David Raya: "El calendario está muy apretado, pero es nuestro trabajo"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del Arsenal y la selección española, David Raya, reconoció este martes que el calendario durante la temporada está "apretado" y "congestionado", pero añadió que "es el que es" y es su "trabajo", al mismo tiempo que destacó la "mentalidad ganadora" del grupo entrenado por Luis de la Fuente.

"Sabemos que es un calendario muy apretado. Nosotros confiamos en los sindicatos, ellos buscan nuestros intereses. Son ellos los que nos están cuidando y están haciendo todo lo posible para apoyarnos. Ahora mismo el calendario es el que es, hay que tirar para adelante y jugar a fútbol. Es muy congestionado, pero es nuestro trabajo y hay que dar el 100% siempre", explicó el portero en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Este calendario, con el que los jugadores pueden incluso superar los 70 encuentros por curso, podría ser la razón de las lesiones más recurrentes, como al de Fermín López, que abandonó la concentración de la Sub-21 por un problema muscular. "Que tenga una pronta recuperación y sea lo mínimo posible. Hay que cuidarse lo máximo posible y a la mínima molestia intentar parar", agregó Raya.

Sin el lesionado Unai Simón en la convocatoria, el meta del Arsenal es el principal candidato a defender la portería de la 'Roja', en "un momento muy especial para todo el grupo" tras la consecución de la Eurocopa. "El grupo tiene alegría y ganas de competir en esta Liga de Naciones, vamos a ir a por todas", aseguró.

Aunque insistió en que no se ve como titular indiscutible. "Vengo a la selección a dar lo máximo posible, no sé si voy a jugar, eso es cosa del míster. Estoy supercontento por otra vez estar aquí con el grupo, representando a mi país, y si me da la oportunidad de jugar, está claro que voy a intentar dar mi máximo para poder ganar los dos partidos", dijo, antes de alejarse de la posibilidad de que esta selección muera de éxito.

"Esta selección, este grupo y este staff tienen una mentalidad muy ganadora. Sabemos que hemos sido campeones de Europa, pero eso ya ha pasado. Tenemos un grupo con muchísima ilusión de ganar y de hacerlo bien, y queremos volver a ganar la Nations. Tenemos un grupo espectacular, no creo que vaya a pasar eso. Tenemos muchas ganas de competir, demostrar y, sobre todo, darle otra felicidad al país", defendió.

Finalmente, Raya relató cómo afronta los diferentes retos en su carrera y la importancia de la 'ley de la atracción'. "Más que nada es ser muy positivo contigo mismo, creer muchísimo en ti y tener pensamientos positivos. Si tú piensas positivamente esas cosas, las vas a atraer. Yo soy muy positivo, confío mucho en mí, y eso me ha ido muy bien. La confianza en ti mismo es muy importante para esta profesión y yo creo que para la vida cotidiana también", concluyó.