David Silva vuelve al fútbol a los 40 años con el Supreme Sha Tin de Hong Kong

Archivo - El futbolista español David Silva, antes del Manchester City-Wolverhampton de la Premier League en el Etihad Stadium. - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El español David Silva regresa al fútbol profesional a sus 40 años, después de haber anunciado en julio de 2023 su retirada tras una grave lesión de rodilla, y lo hará de la mano del Supreme Sha Tin de la Liga de Hong Kong.

"¡Es una auténtica locura! ¡Anunciamos oficialmente que el legendario centrocampista español David Silva se ha incorporado oficialmente al Supreme Sha Tin!", anunció el conjunto de Hong Kong en un comunicado en sus redes sociales.

El canario anunció su retirada en julio de 2023, tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada con la Real Sociedad, que era su último club, pero ahora volverá a ponerse las botas para jugar en el fútbol hongkonés a sus 40 años.

Su nuevo club informó de que Silva "llegará pronto a Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con el equipo y ponerse a punto para alcanzar su mejor forma física antes de debutar en el campo".

El de Arguineguín, además de la de la Real Sociedad, con la que levantó una Copa del Rey, defendió las camisetas del Valencia CF, equipo con el que también conquistó el trofeo copero, y el Manchester City, convertido en una leyenda del club gracias a un palmarés como 'cityzen' de 14 títulos, entre ellos cuatro Premier League. Además, es doble campeón de Europa (2008 y 2012) y del mundo (2010) con la selección española.