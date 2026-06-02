David Soria renueva con el Getafe CF hasta 2030

David Soria durante un partido del Getafe CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF confirmó este martes haber alcanzado un acuerdo con el guardameta español David Soria para renovar el contrato que terminaba este próximo 30 de junio por cuatro temporadas más, hasta el año 2030, por lo que el club azulón se asegura otra de sus piezas importantes de los últimos cursos.

El portero madrileño, de 33 años, llegó al conjunto getafense en el verano de 2018 procedente del Sevilla FC, y desde entonces "se ha consolidado como una pieza fundamental dentro y fuera del terreno de juego gracias a su rendimiento, liderazgo y compromiso", apuntaron desde el Getafe CF.

Recientemente, Soria alcanzó la histórica cifra de 300 partidos oficiales defendiendo la portería del equipo del Sur de Madrid, y en la campaña recién concluida ha escrito una nueva página en la historia de LaLiga al situarse en la segunda posición histórica de titularidades consecutivas en la competición, con 189 presencias seguidas, y quedándose ya a pocos encuentros del récord absoluto de Andoni Larrañaga.

Durante estas ocho temporadas como futbolista azulón, Soria ha sido protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Getafe CF, "contribuyendo de forma decisiva a las clasificaciones europeas del club", y para el club su renovación "supone una excelente noticia para el presente y el futuro de la entidad, que seguirá contando con un guardameta de máximo nivel y con un profesional ejemplar que representa a la perfección los valores del Getafe CF".