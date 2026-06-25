Davidovich se mete en las semifinales del torneo de Mallorca

El tenista español Alejandro Davidovich en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championship 2026 - VANDA PHARMACEUTICALS MALLORCA CHAMPIONSHIP

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se clasificó este jueves para las semifinales del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, tras derrotar con solvencia al búlgaro Grigor Dimitrov en dos sets por un doble 6-3 en hora y cuarto de partido.

El jugador malagueño, segundo cabeza de serie, tenía un choque complejo ante Dimitrov que, pese a que no atraviesa su mejor momento y está más cerca del 'Top 200' del ránking de la ATP, siempre es peligroso en esta superficie por su talento.

Sin embargo, Davidovich estuvo muy sólido desde el primer momento y aunque no sacó partido a su primera rotura sobre el primer servicio de su rival, no dejó pasar una segunda en el quinto juego. Dimitrov no pudo aprovechar un valioso 15-40 a renglón seguido para volver a igualar y terminó cediendo el primer parcial concediendo un tercer quiebre.

Esto afianzó sobre la pista al andaluz, que elevó su nivel, sobre todo con el servicio, para llevarse el billete a las semifinales sin excesivos apuros. El español sólo perdió tres puntos con su saque y desde ahí construyó su victoria, apuntalada por un 'break' en el cuarto juego.

Ahora, Alejandro Davidovich buscará una nueva final en la ATP, la primera de su carrera en hierba, ante el húngaro Fabian Marozsan, que derrotó en dos mangas (6-4, 6-3) al serbio Miomir Kecmanovic. La otra semifinal en el Mallorca Country Club la protagonizarán el estadounidense Ethan Quinn, verdugo del checo Vit Kopriva (5-7, 7-5, 6-3), y el portugués Nuno Borges, que dio la sorpresa al batir al primer favorito, el italiano Luciano Darderi, por 7-6(1), 6-4.