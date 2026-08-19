Deco: "Rodri no estaba en los planes pero vimos una oportunidad"

El director deportivo del FC Barcelona, Deco - GERMAN PARGA - FC BARCELONA

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, explicó cómo aprovecharon la "oportunidad" que se presentó para fichar a Rodrigo Hernández, una incorporación con "sentido" en busca de "mejorar" al equipo, a la espera de "algún movimiento más".

"Estamos contentos con todos. Todos los fichajes tienen un sentido, antes de fichar pensamos mucho, hablamos, hacemos nuestro trabajo. Rodri es verdad que no estaba en los planes, porque no pensamos que era un jugar que podría estar disponible", dijo en declaraciones a TV3 este miércoles después del Trofeo Joan Gamper.

Aún en el césped del Spotify Camp Nou, Deco valoró la llegada de un Rodri que se llevó la mayor ovación de la presentación oficial del club ante su afición. "En el momento que vimos que había una oportunidad sí lo hemos intentado y hemos visto que podía aportar mucho. Todo tiene un sentido porque queremos ir mejorando. Rodri va a mejorar mucho al equipo", comentó.

"Hay rivalidad pero no fichamos por sacar a un jugador del Real Madrid. No hemos entrado en la lucha por el Madrid, teníamos claro que podíamos entrar y por eso hemos entrado", contestó al ser preguntado sobre si fue un primer gol al eterno rival esta campaña.

Por otro lado, Deco valoró la opción de más refuerzos antes de que termine el mercado de fichajes. "Se nos han ido dos jugadores de adelante, como Lewandowskiy y Ferran. La función de Ferran creo que podemos hacerla, la de Lewandowski es muy difícil. Lewandowski marcó una época, tenemos soluciones pero seguramente vamos a hacer algún movimiento más. Hay mucho ruido, se habla mucho, nosotros estamos trabajando", apuntó.

"Una de las cosas buenas que hemos conseguido es que cualquier jugador quiere venir al Barça, pero tienes que tener un proyecto ganador. Esto es lo que ilusiona. Este equipo ha conseguido que los jugadores que están fuera vean que aquí se puede hacer historia, se puede ganar y estar feliz", terminó.