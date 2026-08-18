Rodri: "Tenía otra propuesta, pero el Barcelona fue la primera opción"

Rodri Hernández posa con la camiseta del FC Barcelona durante su presentación - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Rodri Hernández ha confesado que tenía "otra propuesta" de fichaje, pero que el FC Barcelona "fue la primera opción" por "su filosofía, su manera de entender el fútbol y los valores que representa", además de afirmar que se ve "todavía con margen de mejora" y que el técnico Hansi Flick puede completarle "más" como jugador.

"El Barcelona es un grandísimo club, para mí siempre ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también por los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción, y así se lo dice entender a Joan -Laporta-, a la cúpula directiva, Estoy feliz de estar aquí", señaló en su presentación oficial como jugador azulgrana.

Respecto a las ofertas recibidas, explicó que eligió la del Barça porque supone "un reto deportivo". "El primer proceso fue entender que se había acabado una etapa en mi club y que debía buscar una salida, cosa que me llevó un tiempo asimilar, porque para mí ha sido el club más especial en el que he estado. Cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiarlas, analizarlas bien y tomar una decisión. Estás hablando de clubes muy importantes, y junto con mi familia y mi gente tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros. Los motivos me los reservo para mí, pero mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo", manifestó.

Además, confesó que este es "un día muy especial" para él y para su familia. "Es un capítulo muy importante en mi carrera. Ha sido una decisión dura salir del Manchester City, un club que me lo ha dado absolutamente todo, donde he sido tremendamente feliz durante estos años y al que estaré siempre eternamente agradecido por lo que me han dado y por lo que hemos sido capaces de conseguir. Agradezco que hayan entendido que era momento de salir, que posibilitasen esta salida", indicó.

El Balón de Oro de 2024 desveló también cómo fue su primera conversación con Hansi Flick. "Con Hansi hablé, me trasladó su ilusión por venir. Me motiva mucho poder entrenar con él, tiene una idea de juego muy valiente, que me atrae mucho en este momento de mi carrera, me puede aportar mucho todavía. Soy un jugador con todavía margen de mejora y él puede completarme más. He estado más en contacto con Deco y Joan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente, que te mira y te dice lo que quiere de ti. Pasa un poco por ese rol, por de esa experiencia que quizás necesita el equipo", explicó.

Sobre sus nuevos compañeros, con muchos de los cuales coincide en la selección, aseguró que le dieron "un recibimiento cálido". "Es un vestuario muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas importantes. Espero aportar para lo que me han traído. Entro en un vestuario completamente integrado y con ganas", dijo, aunque señaló que durante el Mundial no le trataron de convencer para fichar por el Barça. "Estábamos centrados en el reto tan importante que teníamos de ganar un Mundial. En ese momento no existen los clubes, existe la selección, quitando alguna broma", confesó.

Ahora, formará parte de un centro del campo en el que se unirá a Pedri, Dani Olmo, Gavi, Marc Bernal y Frenkie de Jong. "El Barcelona es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España, con la dificultad que conlleva. En Europa están a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada 'Champions'. Es un equipo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos", apuntó.

"El centro del campo del Barcelona es espectacular, pero creo que en todas las líneas tenemos grandísimos jugadores. Voy a intentar transmitir esas ganas de querer seguir mejorando", prosiguió, aunque no se atrevió a calificarlo como el mejor mediocampo del mundo. "Las etiquetas del mejor o el peor, no lo sé. Tenemos futbolistas fantásticos en esa demarcación, tanto de '6' como de '8' como de '10'. Además, jugadores muy versátiles que te lo pueden hacer en distintas posiciones. Eso da una riqueza muy amplia al entrenador para que pueda elegir, tener muchos recursos. En el fútbol no solo puedes jugar de una manera, depende también del rival. Tenemos un centro del campo muy completo", expresó.

"ESTOY PARA YA"

En otro orden de cosas, Rodri afirmó que a pesar de una pequeña intervención en la espalda está disponible en cuanto el técnico alemán estime oportuno. "Yo estoy para ya. Era simplemente una intervención ambulatoria, espero mañana poder entrenar normal con el equipo y que en lo que el míster estime oportuno coger el ritmo para ayudar a los compañeros cuanto antes. Quiero ponerme a las órdenes de Hansi lo antes posible", expuso.

Sobre Lamine Yamal, aseguró que es "un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva". "Los jugadores estamos para ganar títulos, y a los títulos individuales no les prestamos tanta atención, es una consecuencia de las cosas bien hechas. Lamine está teniendo una progresión espectacular desde que lo conocí, un crecimiento increíble. Es un jugador que tiene esa proyección para alcanzar ese nivel", subrayó.

También espera poder aportar a algunos jugadores como Marc Bernal. "Soy un jugador que viene con 30 años, con una experiencia que quizás muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Para mí es importante entender que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual. Marc que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble. Espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime. Creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante", declaró.

Por otra parte, el madrileño reconoció que Sergio Busquets "siempre ha sido un gran referente". "Entiendo la comparación por la posición, coincidimos en la selección, y el estilo. Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Dentro de la demarcación, tenemos características diferentes, otras bastante en común, y es un jugador muy bueno, que siempre he admirado y he intentado absorber muchas cosas de él en mi etapa con la selección. Ahora está en el filial, así que le veré un poquito más. Es un gran amigo, compañero y sobre todo un gran referente", señaló.

Por último, Rodri no quiso pronunciarse sobre la posible incorporación de Julián Álvarez, con el que ya coincidió en el City. "Suelo ser bastante prudente con jugadores que no pertenecen a un club. Respeto tremendamente al Atlético de Madrid y es jugador de Atlético de Madrid. Está claro que Julián es un grandísimo futbolista, a cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros. Estamos contentos con los jugadores que tenemos, pero está claro que Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla, así que eso le corresponde a ellos", finalizó.