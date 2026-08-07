Pajor y Pina creen en el 'quintuplete' del Barça Femení

La delantera del Barça Femení Ewa Pajor en el 'stage' de pretemporada en Andorra La Vella (Andorra), el viernes 7 de agosto de 2026 - EUROPA PRESS

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las delanteras del Barça Femení Ewa Pajor y Clàudia Pina coinciden en que el equipo blaugrana puede aspirar esta temporada a conquistar los cinco títulos en juego, después de un curso 2025/26 en el que levantó la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Liga de Campeones, y con el añadido este año del nuevo Mundial de Clubes.

Pajor y Pina se pronunciaron en este sentido este viernes en atención a los medios de comunicación desplazados a Andorra, entre ellos Europa Press, durante el 'stage' de pretemporada que el Barça Femení está realizando en Andorra la Vella.

Ambas delanteras coincidieron en el reto de pelear por el 'quintuplete', algo que nunca antes había estado al alcance del conjunto 'culer' al incluirse por primera vez el Mundial de Clubes en el calendario del fútbol femenino.

"Nuestro objetivo es ganar todo porque estamos en el Barça", aseguró Pajor, que afronta esta nueva campaña como 'culer' después de conquistar, por fin, el pasado curso su primera Liga de Campeones. La polaca, que fue una de las protagonistas de la final ante el OL Lyones, explicó que el equipo está ahora centrado en aprovechar la pretemporada para integrar a las nuevas incorporaciones y asimilar los mecanismos de juego.

"Ahora estamos muy concentradas en entrenamientos porque tenemos nuevas jugadoras y ahora tenemos tiempo para entrenamiento duro y también cómo jugamos y cómo el Barça juega", señaló la atacante, que insistió en que la prioridad pasa ahora por trabajar "día a día" antes de afrontar una temporada que prevé "muy larga y muy dura".

Pajor también puso en valor la llegada de nuevas futbolistas y de jóvenes procedentes del filial. "Todas son muy buenas, muy abiertas, muy buenas jugadoras. Ella nueva y también con nuestras jóvenes. Son muy buenas jugadoras y estamos muy contentos", afirmó.

La delantera polaca reconoció además la importancia personal y familiar que tuvo la conquista de la 'Champions' y ya mira hacia la próxima final, que se disputará en Varsovia. "También estoy muy contenta porque fue un sueño, pero también un sueño de mi familia. Cuando yo cambié para el Barça nuestro objetivo fue ganar la Champions, fue ganar todo con Barça y mi familia, mi país también está muy contento por ganar", explicó.

"Y la próxima Champions es en Varsovia, en Polonia, y nuestro objetivo es ir allá", añadió Pajor, que considera que acoger la final europea supone una oportunidad para impulsar el fútbol femenino en su país.

Por su parte, Pina también apuntó directamente al reto de levantar los cinco títulos. "Al final siempre nos gusta ganar. Este año tenemos un nuevo título que nos hace ilusión y vamos a ir para el cinco este año", afirmó la atacante catalana.

La futbolista azulgrana destacó que el equipo está todavía en fase de construcción debido a las numerosas incorporaciones y a la presencia de jóvenes del filial. "Creo que el equipo está muy bien. Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes. Así que poco a poco nos estamos conociendo. También están adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante", explicó.

Pina, además, afronta esta nueva etapa con un papel cada vez más importante dentro del vestuario. "Mi objetivo sobre todo es poder aportar al máximo al equipo, como siempre digo, y estar a un buen nivel", señaló la catalana, que considera especialmente positivo el 'stage' andorrano para estrechar vínculos entre las jugadoras.

"Creo que es bastante importante y a la vez es bastante divertido porque conoces a la gente de más a cerca, también las que han venido nuevas", apuntó.

La delantera también se refirió a las salidas de algunas de las futbolistas que habían marcado la última etapa del Barça. "Es como raro, pero al final creo que son ciclos. Todo se acaba. Para ellas era el momento de marchar, de cerrar un ciclo. Nos han ayudado y hemos llevado al Barça lo más alto que han podido, ganando todo. Aparte de compañeras eran amigas, han sido muchos años juntas y espero que les siga genial", concluyó.