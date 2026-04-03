Demichelis: "Ganar al Real Madrid no significa la salvación"

Martín Demichelis, RCD Mallorca - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, confesó que cada partido de los nueve que quedan son importantes para buscar la salvación, de regreso tras un parón internacional que puede haber "desgastado" al Real Madrid de cara al duelo de este sábado en Son Moix.

"Ganar al Madrid no significa la salvación y no sacar un buen resultado contra el Madrid no es no hayas obtenido la permanencia. Hay que ser optimistas. Vi pese a perder en Elche que el equipo estaba a la altura. Nos costó fuera de casa. Lo emocional influye y mucho", dijo en la rueda de prensa este viernes.

Demichelis apuntó a que necesitan "equilibrio de todo tipo, sobre todo emocional" en un duelo especial. "Como técnico, es un orgullo personal muy grande, para mí y todo el cuerpo técnico. Estamos felices en Mallorca, ojalá podamos ayudar hasta la última jornada. Por qué ser temerosos de jugar contra el Madrid", afirmó.

Por otro lado, el técnico del equipo bermellón apuntó a que deben aprovechar los tres próximos partidos en casa. "Ojalá podamos hacer de la localía y estos tres partidos demostrar una fortaleza importante, pero empecemos por mañana. Por la influencia emocional para los jugadores. Soy el primero que creo, pero necesito que los jugadores estén emocionalmente bien", apuntó.

Además, el argentino confesó que fueron "dos semanas largas", después de perder contra el Elche, pero que aprovecharon para conocerse más y recuperar a jugadores, aunque perdieron a Antonio Raíllo. "Ayer en el entrenamiento sufrió un pequeño problema físico. No estoy en condiciones de decir hasta el lunes que los médicos puedan dar mayor certeza", explicó.

"Es un golpe, el capi estaba supercomprometido, necesitamos de gente con esa agresividad para este tipo de partidos, pero estén tranquilos que el Mallorca va a salir con once", añadió.

Demichelis fue preguntado también por recibir al Madrid sin Fede Valverde y tras el parón internacional. "Con todo el respeto que se merece el Madrid, tuvimos cinco jugadores fuera, ellos 13, más las bajas. Entre el desgaste, también juegan el martes en la Champions. No te puedo hablar como si estuviese dentro del vestuario del Madrid, pero esos viajes, esos partidos desgastan. Nosotros, a lo nuestro, con todo el respeto, a enfocarnos en nosotros", dijo.

Mientras, el preparador del Mallorca valoró el momento de Vedat Muriqi, quien se quedó sin Mundial con Kosovo, y un Jan Virgili que necesita regularidad. "Dolido, no vamos a obviarlo. Ser el capitán de una selección que está tan cerca de cumplir un sueño, pero es un guerrero. Lo dijo después de fallar el penalti. Tiene una personalidad brutal. Sabe que tiene que seguir adelante como siempre lo hizo en su vida personal", afirmó sobre el 'pirata', quien falló un penalti en el 92' contra el Elche en la última derrota.

"La situación es frustrante, con la expulsión, estuvo fuera, se va con la selección. Tenemos un jugador muy desequilibrante que lo necesitamos", comentó sobre el delantero de la Sub-21 española, pero añadió que "lo más importante de todo es el equipo". "Hay que dejar los egos personales por el bien grupal", zanjó.