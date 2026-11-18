Deportivo Alavés vs RC Deportivo: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés recibe al RC Deportivo en el estadio de Mendizorroza en un duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, al que ambos equipos llegan separados por un escaso margen en la zona media de la clasificación tras cosechar sendos empates sin goles en la decimosegunda fecha ante Sevilla y Espanyol, respectivamente.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Yusi; Ibáñez, Guevara, Antonio Blanco; Carlos Vicente, Lucas Boyé, Toni Martínez.

RC Deportivo: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata; Mella, Amatucci, Mario Soriano, Yeremay; Aubameyang, Nsongo.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El choque se disputará el sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas (horario peninsular español) en el Estadio de Mendizorroza. Un partido que podrá verse en directo en España a través de Movistar LaLiga TV, y también podrá seguirse el minuto a minuto y toda la actualidad del encuentro en la web de Europa Press.