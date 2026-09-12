El Deportivo busca seguir de dulce en Getafe mientras Celta y Málaga ansían su primer triunfo

Pierre-Emerick Aubameyang, en un partido. - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de A Coruña visitará este domingo al Getafe CF durante la jornada 5 de LaLiga EA Sports, con los gallegos queriendo manteniendo su condición de invictos ante un rival que necesita sumar, mientras que RC Celta de Vigo y Málaga CF chocarán en el Abanca Balaídos buscando estrenar su casillero de victorias en este recién iniciado campeonato.

El regreso del Deportivo a la élite del fútbol español está siendo más que notable, pues se ha convertido en equipo revelación tras cuatro jornadas se ha establecido en puestos europeos. La última prueba de su grato arranque fue la victoria a domicilio ante el Villarreal, conjunto de nivel Champions League, y con remontada incluida (2-3) en el tramo final del partido gracias a un gol de Pierre-Emerick Aubameyang.

El delantero gabonés, pese a su veteranía, está impresionando en el primer mes de competición, y con cuatro goles y dos asistencias se ha erigido en líder. Ante el Getafe, desde las 18:30 horas tendrá opción de ver puerta por quinta jornada seguida e ilusionar más a su afición. Además, el equipo coruñés no pierde lejos de Riazor desde el pasado 15 de febrero, con cinco triunfos y cuatro empates desde entonces.

No será fácil ante Getafe que en sus dos citas ligueras ya disputadas en el Coliseum ha sumado cuatro puntos. Eso sí, los de José Bordalás han logrado un solo punto de los últimos seis en juego, cayendo puestos en la tabla. Y para volver a ganar, se aferrarán a Enes Ünal, quien desde su refichaje como azulón ha mostrado una buena versión con tres dianas.

BALAÍDOS NO QUIERE URGENCIAS TEMPRANAS

Horas antes de esa cita en el estadio getafense, en concreto desde las 14:00 en Vigo, se enfrentarán dos equipos que siguen abajo en la tabla liguera pese a haber lucido ratos de juego alegre. El Celta lleva tres empates y dos derrotas, y está a las puertas de empezar su liguilla en la Europa League, con visita a Nicosia para medirse ante el Omonia.

En clave nacional, los vigueses tienen tres puntos en Liga y están aún pendientes de la recuperación del renqueante Borja Iglesias para dar brío a una delantera con el veterano Iago Aspas sin rol destacado. Peor tiene la enfermería el Málaga, con Adrián Niño entre algodones y Julen Lobete, Aaron Ochoa, Fernando Calero y Diego Murillo todavía lesionados.

El equipo 'boquerón' no está teniendo un regreso vistoso a la Primera División, pues solo acumula dos puntos gracias a sendos empates contra Deportivo (1-1) y Levante (0-0). Tampoco ayudó el calendario porque sus dos primeras visitas fueron al Atlético de Madrid y al Real Madrid, con respectivas derrotas por 2-0 en el Metropolitano y 4-0 en el Bernabéu.

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

Celta de Vigo - Málaga. Muñiz Muñoz (C.Aragonés) 14:00.

Levante - FC Barcelona. González Esteban (C.Vasco)16:15.

Getafe - Deportivo de A Coruña. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)18:30.

Real Sociedad - Atlético de Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21:00.