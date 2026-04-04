Deportivo y Málaga empatan su duelo de arriba y la Cultural Leonesa sobrevive por abajo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo de La Coruña y el Málaga CF han empatado (1-1) en la jornada 34 de LaLiga Hypermotion, que este sábado también ha visto las victorias a domicilio del Burgos CF por 2-3 contra el Albacete Balompié y del Córdoba CF por 1-3 ante el Cádiz CF, junto al triunfo por 1-0 de la Cultural y Deportiva Leonesa frente al Real Valladolid.

En el JP Financial Estadio se alzó el telón con un derbi autonómico, donde Cristian Carracedo abrió el marcador de penalti tras cumplirse el primer cuarto de hora y en el 57' amplió Adrián Fuentes la ventaja del Córdoba con un golazo: caño a Bojan Kovacevic en la frontal del área y rápida definición rasa. Además, Mario Climent fue expulsado en el 64'.

Aunque Sergio Arribas redujo distancias, Isma Ruiz selló el 1-3 y con ello el triunfo de un Córdoba tranquilo en mitad de tabla con 45 puntos. Por su parte, el Cádiz ahondó en su crisis y, con 38 puntos, miró atento el desenlace de otro derbi autonómico en el Estadio Reino de León.

Ahí se adelantaron los locales a la media hora, tras una internada de Víctor García por la banda derecha hasta ceder el balón raso hacia atrás y el tiro de Luis Chacón entró después de tocar en un zaguero rival. La resistencia de la 'Cultu' durante la segunda mitad obtuvo recompensa y sirvió para llegar a 32 puntos; en cambio, el Valladolid luce 39 puntos.

Por otra parte, el Burgos alargó su racha de mes y medio sin perder y alcanzó los 57 puntos en el 'playoff' de ascenso. Para hacerlo, impuso la pauta en el Estadio Carlos Belmonte pese a verse empatado dos veces, ya que los goles de Kévin Appin, de Fer Niño y el decisivo de Álex Lizancos cerraron su victoria y dejaron al Albacete con 44 puntos.

Por último, la primera mitad en Riazor mostró talento y falta de puntería. Giacomo Quagliata tuvo una gran ocasión antes del descanso con una volea lejana de zurda y luego Adrià Altimira también se topó con el portero visitante. Eso sí, Samuele Mulattieri abrió la lata en el 74' cazando el balón tras una duda entre la zaga y el guardameta.

La respuesta malaguista fue el 1-1 en el minuto 79, obra del recién entrado Adrián Niño rematando con el interior al saque de un córner. A pesar de su caudal ofensivo, el Dépor no halló un botín mayor y se quedó aún en la segunda posición de la clasificación con 60 puntos; mientras, el Málaga acumula 57 puntos, habiendo encadenado tres empates.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 34 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Cádiz - Córdoba 1-3.

Albacete - Burgos 2-3.

Cultural Leonesa - Valladolid 1-0.

Deportivo de La Coruña - Málaga 1-1.

-Domingo 5.

Eibar - Ceuta 14.00 horas.

Andorra - Racing de Santander 16.15.

Almería - Leganés 18.30.

Las Palmas - Huesca 18.30.

Zaragoza - Mirandés 21.00.

-Lunes 6.

Castellón - Granada 19.00.

Sporting de Gijón - Real Sociedad B 20.30.