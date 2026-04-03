Deportivo y Málaga ponen en juego el ascenso directo con Almería pendiente

Archivo - Zakaria Eddahchouri, Diego Murillo y Alfonso Herrera en el Málaga-Deportivo de La Rosaleda - Europa Press/Contacto/Francis Gonzalez - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Racing Club tratará de afianzarse en Andorra en el liderato de LaLiga Hypermotion, en una trigésima cuarta jornada en la que el RC Deportivo recibe al Málaga CF, aspirante a arrebatarle su plaza de ascenso directo igual que la UD Almería, que recibe al CD Leganés.

Los cántabros, que dominan la tabla con 62 puntos, tres sobre los gallegos y cuatro sobre los almerienses, enderezaron el rumbo el pasado fin de semana frente al Real Sporting (3-1), una victoria que cortó una serie de dos derrotas consecutivas. El domingo le espera un FC Andorra que navega en mitad de la tabla, lejos tanto de la promoción como del peligro, y que aspira a sumar por tercer partido seguido.

Antes, el sábado, el Depor buscará en Riazor su cuarta victoria en cinco encuentros -más un empate- para mantenerse firme en zona de ascenso directo. Su triunfo frente al Córdoba (2-0) y el tropiezo del Almería en Castalia (2-0) le devolvió a la segunda plaza.

Con 59 unidades, maneja una de renta sobre los rojiblancos (58) y tres sobre el Málaga (56), al que se precisamente se mide este fin de semana. Los de Juanfran Funes, que ya derrotaron al conjunto coruñés en la primera vuelta, han puntuado en sus siete últimos compromisos, aunque los empates frente a Leganés (0-0) y Andorra (3-3) le han hecho perder velocidad.

Mientras, la UD Las Palmas, quinta de la tabla con 54 puntos, quiere dejar atrás su irregularidad de las últimas semanas ante una SD Huesca en peligro, antepenúltima (32) de la tabla a seis unidades de la zona de salvación.

Con los mismos puntos que el equipo canario se encuentra el Castellón, sexto, que consiguió interrumpir ante los almerienses una racha de seis encuentros sin conseguir la victoria, y este lunes espera mantenerse por esa senda frente al Granada (42), en tierra de nadie. También cuenta con 54 unidades el Burgos CF, que visita al Albacete Balompié (44) en busca de unos puntos que le puedan hacer ascender a la zona noble.

Por su parte, el Real Zaragoza, que marca la zona de descenso (34) a cuatro puntos de la salvación, que establece el Cádiz (38), se enfrenta en La Romareda a un CD Mirandés también en puestos de peligro (29), a nueve de la permanencia. Con las mismas unidades que los 'jabatos' está la colista Cultural y Deportiva Leonesa, que recibe a un Real Valladolid (38) que necesita vencer para no verse envuelto en problemas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 34 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Cádiz - Córdoba 14.00.

Albacete - Burgos16.15.

Cultural Leonesa - Real Valladolid 18.30.

Deportivo - Málaga 18.30.

-Domingo.

Eibar - Ceuta 14.00.

Andorra - Racing 16.15.

Almería - Leganés18.30.

Las Palmas - Huesca 18.30.

Real Zaragoza - Mirandés 21.00.

-Lunes.

Castellón - Granada 19.00.

Real Sporting - Real Sociedad B 20.30.