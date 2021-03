Un derbi que vale una Liga

El Atlético puede dejar muy 'tocado' a un Real Madrid que mete todas sus fichas al Wanda

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Atlético y Real Madrid se enfrentan este domingo (16.15 horas) en el Wanda Metropolitano en un derbi que puede ser casi definitivo para la definición del título de Liga en caso de que ganasen los rojiblancos, que defienden su liderato con la intención de dar continuidad al triunfo cosechado en Villarreal hace siete días.

El líder parece haber superado el bache de la semana anterior, una semana negra donde redujo su colchón en cinco puntos y perdió el primer asalto de 'Champions' contra el Chelsea. El equipo de Diego Pablo Simeone reaccionó en La Cerámica y querrá hacerse fuerte ante uno de los pocos oponentes -precisamente, el eterno rival- que todavía no ha perdido en el nuevo feudo del Atlético.

Para más inri de los colchoneros, el Real Madrid es uno de los dos equipos que le ha ganado esta temporada en Liga, otro argumento para afrontar este derbi con aires de revancha y -sobre todo- con la sensación de que puede ser un golpe mortal al campeonato, además de un mensaje al FC Barcelona, ahora que empieza a desvelarse como posible candidato.

El Atlético de Madrid, con un partido menos, podría situarse con ocho puntos de renta sobre su vecino si no deja escapar un tren que lleva al mejor de los destinos. Para ello, el 'Cholo' recupera a Trippier y Carrasco, dos buenos argumentos para afrontar con garantías la visita del conjunto blanco. Por contra, el técnico argentino no podrá contar con Giménez, que sigue apartado del grupo por lesión, ni con Héctor Herrera por idéntico motivo.

La principal duda en el once atlético pasa por la presencia de Joao Félix, al que Simeone elogió en la rueda de prensa previa, pero no desveló si será de la partida. "Correa tiene un trabajo mucho más dinámico en el trabajo colectivo del equipo, con mucho más vértigo en su juego. Joao tiene una talento especial, puede sacar algo que nadie tiene. Uno de los dos empezará mañaña", dijo Simeone, que sí pondrá a Luis Suárez en el once pese a haber perdido el olfato en las últimas semanas.

Además, el 'Cholo' insistió en que "quedará mucha Liga" después del derbi, quitándole hierro al partido, de la misma manera que su homólogo Zinédine Zidane, que consideró que "seguirán vivos" en el campeonato "pase lo que pase" en el Metropolitano este domingo. Un escenario que ha sido noticia esta semana por convertirse en centro de vacunación contra el COVID para los madrileños.

BENZEMA, LA GRAN DUDA DE ZIDANE

Por su parte, el Real Madrid acude al derbi con su numeroso parte de bajas, cuatro tras la inclusión de Mariano esta semana y el alta de Militao y Benzema. Éste último es el más importante para el equipo merengue, cuya producción ofensiva depende casi -en exclusiva- de él. En total, 16 dianas entre todas las competiciones. El siguiente en la lista es Casemiro con cinco.

Su presencia es el mejor aval para el vigente campeón, cuya bala para entrar en la pelea y defender la corona es vencer en el Wanda. Después quedarán 12 jornadas, pero la posición del Atlético será privilegiada si sale indemne de este duelo directo. Como precedente, los colchoneros no han sido capaces de marcar en los últimos cuatro derbis, dejando casi siempre la iniciativa a su rival.

Zidane baraja varias opciones en función de si Benzema sale de inicio o espera a su momento en la segunda parte. El francés ha entrado en la convocatoria pero el técnico no ha dejado claro qué protagonismo tendrá. "Karim va a estar con nosotros. Sabemos lo que es, no solo por los goles; es un jugador importante en nuestro sistema de juego y también cuando tenemos el balón", indicó.

Aunque, 'Zizou' recalcó que "nunca" van a "arriesgar" si hay peligro de provocar una lesión mayor. "La idea es que los jugadores que jueguen estén siempre al cien por cien", añadió dejando en el aire su concurso. La otra opción, que ya fue fiable contra el Atalanta, es la titularidad de Isco con Vinicius y Asensio a los costados, o de dos de los tres junto a Fede Valverde. Más trabajo en el centro del campo, que será donde se decida el choque, y un nueve falso. No es mala fórmula para los de Chamartín.

En cualquiera de las opciones, tanto de merengues como de colchoneros, el derbi de la capital acercará la definición del futuro liguero y lo hará, como en los últimos tiempos, sin el público en las gradas por culpa de la pandemia. Sí estará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que realizará el saque de honor en homenaje y reconocimiento al esfuerzo de todos los madrileños durante este último año.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Koke, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Correa y Luis Suárez.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Modric; Asensio y Vinicius.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Canario).

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.

--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.