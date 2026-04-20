Desailly y el Real Madrid: "Mbappé no es el problema"

Archivo - El exfutbolista francés Marcel Desailly, en un acto de los Premios Laureus en Madrid. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista francés Marcel Desailly defendió este lunes que el delantero galo Kylian Mbappé "no es el problema" del Real Madrid actualmente, sino que "la conexión" entre los futbolistas del conjunto merengue "no funciona".

"No hay discusión sobre Mbappé en el Real Madrid. Miren las estadísticas. Cuando se fue del Paris Saint-Germain, creo que marcó 42 goles durante toda la última temporada. El año después, en Madrid, hizo casi lo mismo, quizás 44, con el récord de Cristiano Ronaldo. No hay discusión sobre la calidad, sobre si hay que reemplazarlo o no", comentó sobre la segunda temporada de Mbappé en el conjunto merengue.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Cibeles de Madrid, con motivo de la Gala de los Premios Laureus, Desailly insistió en que el problema del Real Madrid es que "la asociación" entre sus futbolistas "no es buena". "No encuentran la fórmula correcta. Valverde va un poco a todos lados, de vez en cuando es muy bueno, pero ¿está jugando en su posición correcta? Mbappé no es el problema", reiteró.

"¿Mala temporada? No lo sé. Llegaron a cuartos de final en Champions, todavía intentan ganar la Liga, el Clásico viene pronto... El modo en que juega el Real Madrid no es a lo que estamos acostumbrados. Hay muchas transiciones y no tienen la posesión", criticó, aunque recordó que sus rivales "también están muy bien".

Como el Bayern de Múnich, un equipo con "esa consistencia". "Pero tienes el problema de que la asociación de los jugadores no está funcionando, a pesar de que todos son talentosos. Y entonces hay una caída en la intensidad", agregó.

Desailly destacó a Michael Olise en esa eliminatoria entre Bayern y Real Madrid. "Es de otro nivel, es increíble con el balón, su disciplina. Es un jugador 'top', no estoy seguro de que vaya a permanecer en el Bayern. No sé cuál es su contrato, pero su talento es mucho más que, eventualmente, en la Premier League", elogió.

El exfutbolista abordó también la lista de candidatos al Mundial y colocó en lo más alto a Francia. "Lo que me hace feliz es que hay un futuro, incluso después de la Copa del Mundo, porque el número de jugadores que tenemos es increíble. Francia está la primera en mi lista (de favoritos)", apuntó.

"No queremos a Argentina, Portugal tiene que aparecer y en Inglaterra deben estar cansados de hablar de 1966. En Portugal querrán recompensar a Cristiano Ronaldo, que lo merece. Messi tiene su Mundial, por qué no Cristiano", dijo.