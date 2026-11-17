Archivo - El presidente de la FFF, Philippe Diallo, en una rueda de prensa. - Matthieu Mirville / Dppi / Afp7 / Europa Press

PARÍS, 17 Nov. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, candidato de la UEFA a presidir la FIFA, defendió este martes que los valores del fútbol han sido "pisoteados" por el actual presidente, Gianni Infantino, y defendió que "es hora de que otra persona aporte una voz más respetuosa al fútbol".

"Creo que tengo la experiencia, las convicciones y los valores. Quiero ganar, porque lo que está sucediendo ha conmocionado a la gente y no encaja con el futuro del fútbol", declaró a los medios de comunicación, según recogió la cadena RMC.

La UEFA anunció este lunes que el presidente de la FFF sería su candidato para competir en las elecciones a la presidencia de la FIFA con Infantino, que busca su cuarto mandato al frente del organismo rector del fútbol mundial, desde 2016. El Comité Ejecutivo de la entidad gala respaldó este martes por unanimidad la candidatura de Diallo.

"En un proceso democrático, es hora de que otra persona aporte una voz más respetuosa al fútbol", añadió Diallo, que reconoció que, en un principio, no se había planteado presentarse como candidato la FIFA, pero que cedió tras la insistencia de sus homólogos europeos. "Los valores de nuestro deporte han sido pisoteados. Se ha traicionado la confianza depositada en nuestra organización y en su presidente. Para mantenerme fiel a mis convicciones, no podía eludir este reto", explicó.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, decidió no presentarse y el exentrenador del Arsenal y actual dirigente de la FIFA, Arsène Wenger, también declinó ser candidato el pasado fin de semana. "Ya no puede seguir existiendo un liderazgo unipersonal en el que las cuestiones importantes del fútbol se decidan sin ninguna transparencia", dijo Diallo.