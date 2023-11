Diego Alonso: "El Arsenal fue mejor que nosotros y lo debemos aceptar"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, admitió que los futbolistas del Arsenal FC "fueron mejores" este miércoles durante su partido de la Liga de Campeones, en el transcurso de la jornada 4, y abogó por "aceptar" esa situación cuanto antes después de su derrota (2-0) en el Emirates Stadium.

"Con la sensación que me quedo es que nos veíamos superados y que, evidentemente, lo que teníamos planteado no lo pudimos hacer. Después, no puedo reprochar a los futbolistas por que no hayamos competido. Creo que lo intentaron, pero ellos nos superaron, fueron mejores que nosotros y lo debemos aceptar", dijo Alonso a Movistar Plus+ tras el partido.

"Lo que tenemos que hacer ahora es tener un punto de inflexión en el fin de semana, el domingo tenemos la oportunidad increíble ante nuestro público de jugar el derbi y poder revertir la situación", añadió el técnico uruguayo, con la vista puesta en el siguiente encuentro ante el Real Betis.

Además, Alonso señaló que "tener energía" era el objetivo inicial frente al Arsenal. "Veníamos de muchos partidos seguidos. Lo primero era tener un equipo dinámico. Intentamos tener tres jugadores en el medio que nos dieran esa solvencia", indicó al respecto.

"Por fuera, jugadores rápidos como Pedrosa y Lamela que nos pudieran dar esa posibilidad de energía también por banda. Y lamentablemente, no nos ha salido bien el plan de partido. Nos hemos sentido superados", lamentó.

En este sentido, describió al Arsenal como "un gran equipo". "No nos dejó intenciones de poder competir por poder quitarle un poco más el balón y nosotros poder recuperar antes. Recuperamos muy atrás. Todo el tiempo recuperamos, sobre todo en la primera parte, adentro del área", precisó.

"Empujaban por banda, nos estuvieron superando en el uno contra uno, sobre todo al lado izquierdo. Nos superaron mucho y eso nos hizo recuperar muy atrás cuando nosotros queríamos recuperar más cerca de la mitad del campo, para evidentemente tener más posibilidades para nosotros", argumentó Alonso desde la zona mixta del estadio londinense.

Por último, el charrúa negó con rotundidad que este resultado afecte a sus planes de cara al derbi. "El domingo es otra historia, es otro partido y ahí tenemos que dar la cara por la institución, por el club, por nosotros mismos. Dar la cara y tratar de dar nuestro máximo", concluyó.