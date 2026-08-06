Diego Forlán, nuevo seleccionador de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa

Archivo - Diego Forlán, durante un evento de la Copa Mundial de la FIFA 2026. - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha nombrado al exjugador Diego Forlán, de 47 años, como su nuevo entrenador tanto para la selección masculina nacional sub-20 como para la selección absoluta, ocupando en ésta última el cargo que desempeñaba el argentino Marcelo Bielsa hasta su temprana eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Una de las figuras más importantes de la historia de la 'Celeste' inicia una nueva etapa", indicó este jueves la AUF en su página web. "Forlán vuelve a donde dejó una huella imborrable. Referente, figura y emblema de una generación inolvidable, el mejor jugador de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 regresa ahora para aportar su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol internacional desde la conducción técnica", añadió el comunicado de prensa.

"El nuevo entrenador comenzará a trabajar de inmediato con la sub-20. Allí liderará un proyecto que buscará potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino hacia la selección mayor", explicó la AUF sobre el antiguo delantero de Manchester United, Villarreal CF, Atlético de Madrid e Inter de Milán, entre otros equipos.

"Trabajará con Santiago Espasandín y Diego Pérez como ayudantes, Marco Mansulino como preparador físico, Ignacio Bordad como entrenador de arqueros y Gabriel Skrilec será el videoanalista", dio detalles la AUF acerca del 'staff' técnico que 'Cachavacha' tendrá a sus órdenes.

"Su primer desafío al frente de la absoluta llegará durante la ventana internacional de setiembre-octubre, cuando Uruguay dispute los encuentros amistosos correspondientes a la Fecha FIFA. Será el comienzo de una nueva era, con uno de sus máximos ídolos nuevamente como protagonista", apostilló la AUF sobre el laureado exdelantero charrúa.

No en vano, fue autor de 36 goles en 112 partidos con la selección de Uruguay, campeón de la Copa América en 2011 y figura clave del histórico cuarto puesto conseguido por la 'Celeste' en Sudáfrica. "Forlán conoce como pocos el significado de representar al país. Su regreso reafirma la identidad, la ambición y el compromiso de la AUF con un proyecto que une formación, experiencia y sentido de pertenencia", zanjó el comunicado.