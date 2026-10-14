Diego Simeone: "Julián Álvarez está cerca de ser el jugador que todos quieren ver"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante el partido de Champions League ante el Manchester United. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este martes que el delantero argentino Julián Álvarez está "cerca de ser el jugador que todos los aficionados quieren ver" y que el trato que reciben los jugadores está relacionado con lo que "los futbolistas dan".

"El trato de la afición va relacionado a lo que los futbolistas dan. Julián (Álvarez) lo está dando, hizo un buen partido contra el Alavés y hoy estuvo cerca del gol. Está cerca de ser el jugador que todos los aficionados quieren ver", afirmó el técnico argentino del Atlético de Madrid en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano (2-0).

Simeone destacó "la suerte de empezar" con buen pie el partido con el gol de Pablo Barrios en el primer minuto. "La jugada del primer gol fue muy bonita. Sabíamos que si saltábamos la primera presión podíamos tener oportunidades. Tuvimos varias situaciones para tomar más ventaja en el marcador y en el global hicimos mejor partido y tuvimos más control que el United", apuntó.

Un partido que venía marcado en las horas previas por la muerte de la madre del capitán colchonero, Koke Resurrección, para el que el Cholo tuvo palabras de afecto: "Sabemos de la importancia de Koke dentro del club. Fue un momento difícil para todos. Tiene una gran familia al rededor de él y lo estamos acompañando en el sentimiento en el día de hoy. Con la familia tan linda que tiene saldrá adelante".

También habló del gran partido de Pablo Barrios en el centro del campo, al que están "intentando gestionar sus tiempos" porque "hay que cuidarlo" para que de "su mejor versión durante toda la temporada". "Cada día está mejor y más fuerte", confesó.

Por otro lado, subrayó la importancia de la "competencia" dentro del equipo tras una buena entrada de Jonathan David desde el banquillo, y explicó que puede compartir dupla de ataque con Julián Álvarez. "La competencia siempre ha sido uno de los puntos fuertes del equipo cuando las cosas nos dieron un campeonato", recordó.

"Esta en un momento muy bueno. Contra la Real Sociedad empezó a tener un nivel alto. Lo necesitamos y ahora es el futbolista que el club fue a buscar. También entró muy bien Morten Hjulmand, y eso nos genera tener alternativas para un equipo que necesita de todos", reseñó sobre el desempeño de Johnny Cardoso.

En cuanto al nivel defensivo mostrado por el equipo, dijo que necesitan "mejorar más" en el equilibrio, a la vez que acentuó la importancia del 'Cuti' Romero: "Lo queríamos hace dos años y estuvimos cerca de ficharlo. Es un futbolista diferente con jerarquía y liderazgo. Y lo tiene desde la humildad. Tiene un lugar importante en el equipo y lo está demostrando en cada partido".