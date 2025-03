Diego Simeone supera el 'palo' del Barça: "Fue duro pero estamos de vuelta"

Insiste en que la eliminación europea contra el Real Madrid no fue justa y recela del Espanyol

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que estuvo "muy jodido" en los días posteriores a la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Real Madrid y tras la derrota en LaLiga EA Sports contra el FC Barcelona, en un partido que parecían tener en sus manos con un 2-0 a su favor, pero cree que pese a que fue un momento "duro" están ya "de vuelta", con energías renovadas para afrontar lo que resta de temporada, empezando por la visita al RCD Espanyol de este sábado.

"Estuve muy jodido los primeros días, sinceramente me golpeó. Porque evidentemente, ya sea el primer partido que no creo que fuera justicia, y en el segundo hicimos un esfuerzo enorme con el Barcelona, un grandísimo partido hasta el 75' pero la capacidad del rival nos pudo superar y pasar de un 2-0 a un 2-4 fue duro. Pero estamos de vuelta, con muchas ganas y energía", aseguró en rueda de prensa.

Simeone explicó que se fue a su cuna para poder recuperarse. "Me fui a Argentina para ver a mi familia, a mi lugar de nacimiento, para chuparle energía a los míos", explicó sobre cómo vivió los días posteriores a la eliminación europea y la derrota clave en LaLiga.

De ahí que ahora, pese a verse de nuevo listos para la batalla, recele de un Espanyol que en el RCDE Stadium está fuerte. "Nos enfrentamos a un equipo que compite muy bien, sobre todo de local ha hecho partidos muy interesantes. Recuerdo el del Athletic, el Madrid, el Girona mismo hace poco. Se ve un trabajo colectivo muy bueno, tienen muy claro qué quieren hacer y tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerles daño", argumentó.

"LaLiga es complicada en cualquier lugar, con cualquier equipo, porque todos juegan bien. No hay equipo que lo haga mal aunque tienen sus momentos, más o menos confianza, puntos y consistencia", aportó el técnico 'colchonero', que no se da por muerto en la competición doméstica. "Los últimos cinco partidos son los que terminan decidiendo la temporada, los que lleguen con opciones a esas cinco fechas finales son los que terminarán compitiendo por el objetivo mayor", recordó.

Preguntado por su jugador e hijo Giuliano Simeone, sobre si podría ser la revelación en Argentina, señaló que hay un "montón" de futbolistas que están creciendo y mejorando en Europa. "Giuliano ha ido a más en esta competición y está creciendo desde la humildad y el trabajo, desde la predisposición a acoplarse a lo que el equipo necesita. En la selección le pasó lo mismo, contra Uruguay fue a más y contra Brasil le tocó entrar y respondió como hay que responder en un lugar privilegiado como es la selección", celebró.

En cuanto al veterano César Azpilicueta, que está llegando al final de su contrato, cree que es "extraordinario". "Es un entrenador dentro de un grupo de futbolistas. Un jugador con capacidad de ver muy bien muchísimas cosas del grupo, de la situación que se atraviesa. Siento una gran alegría de haber compartido con él este tiempo que estamos compartiendo. Muchas de las cosas que nos ha dicho nos han ayudado a mejorar", señaló.

INSISTE EN EL PENALTI DE JULIÁN EN 'CHAMPIONS'

Por otro lado, la anécdota de la rueda de prensa llegó cuando un periodista le preguntó por la reacción a los dos 'palos' anímicos de las derrotas contra el Real Madrid en la 'Champions' y el FC Barcelona en LaLiga EA Sports, a lo que el 'Cholo' saltó: "sólo un palo". Tras las explicaciones del periodista, Simeone insistió en que no fue un palo lo del Madrid porque ganaron el partido y quedaron eliminados en una tanda de penaltis marcada por "el penal en el que Julián aparentemente la tocó dos veces". "Dijiste dos palos, y dos palos no fueron, fue uno. En 'Champions' no perdimos, ganamos y quedamos eliminados. El palo fue el del Barcelona, lo otro fue raro", expresó.