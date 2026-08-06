Diomande deja la concentración del RB Leipzig en Austria

Archivo - El extremo costamarfileño Yan Diomande, en un partido con su selección en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Alexandra Fechete - Archivo

SAALFELDEN (AUSTRIA), 6 Ago. (dpa/EP) -

El extremo costamarfileño Yan Diomande ha abandonado este jueves la concentración de pretemporada en Austria del RB Leipzig alemán, para viajar a Madrid y someterse al reconocimiento médico con el club blanco, según confirmó un portavoz del club de la Bundesliga.

Esta mañana, Diomande atendió a los aficionados que le pedían autógrafos antes del entrenamiento del Leipzig en Austria, después de incorporarse a la concentración este miércoles tras superar una enfermedad y en medio de las informaciones sobre un posible fichaje por el Real Madrid.

Ahora, según confirmó un portavoz del club alemán, el jugador se dirige a la capital española para pasar el reconocimiento médico con el club merengue, que podría pagar 125 millones de euros fijos por el jugador, y llegaría a unos 140 más las bonificaciones.