La directiva del Manchester United se reúne para analizar el futuro de Carrick

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, saluda a la afición en Old Trafford. - Martin Rickett/PA Wire/dpa

LONDRES, 26 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El director ejecutivo del Manchester United, Omar Berrada, y el director deportivo, Jason Wilcox, se han reunido en Carrington, el lugar de entrenamiento del club, debatiendo el futuro del entrenador de los 'Dieablos Rojos', Michael Carrick.

El excentrocampista enderezó el rumbo de los 'Red Devils' tras la etapa del portugués Ruben Amorim, e impulsó al equipo, ya que desde su llegada en enero el equipo creció y ascendió hasta el tercer puesto de la Premier League, clasificándose para la Champions. Tras esto, firmó un contrato de dos años para seguir al frente del United, pero apenas cinco meses después su futuro está en el aire, tras la derrota de este domingo por 0-3 en Old Trafford ante el Bournemouth.

Las conversaciones sobre la situación del entrenador se iniciaron tras ese tropiezo y continuaron una vez Berrada y Wilcox llegaron al complejo de entrenamiento de Carrington este lunes por la mañana, según pudo saber la Press Association.

Además, se habla de Eddie Howe y Julian Nagelsmann como posibles sustitutos de Carrick, cuyo equipo lleva ocho partidos sin ganar, entre ellos, la derrota por 4-1 en la Liga de Campeones ante el Como 1907 italiano. El United solo ha ganado 2 de sus 12 partidos en todas las competiciones y los 7 puntos que ha sumado en 8 partidos suponen su peor inicio de temporada desde 1986, un punto por encima del descenso.

Carrick eludió las preguntas sobre su futuro tras la derrota ante el Bournemouth, mientras los aficionados le mostraron su apoyo una vez finalizado el partido, aunque sí fueron más duros y críticos con los jugadores una vez estos abandonaban el césped de Old Trafford.