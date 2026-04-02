El diseño arquitectónico de La Nueva Romareda, finalista en los World Stadiums Awards 2026

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MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Nueva Romareda, en Zaragoza, ha sido seleccionada como finalista en los World Stadiums & Arenas Awards 2026, uno de los certámenes más relevantes del mundo en el ámbito del diseño, la innovación y la sostenibilidad en infraestructuras deportivas.

Según destacó este jueves el Ayuntamiento zaragozano en una nota de prensa, el recinto competirá en la categoría de 'Diseño arquitectónico para un nuevo estadio o arena', que reconoce la propuesta de "un modelo de referencia en el diseño contemporáneo de equipamientos deportivos".

La organización de estos premios confirmó la inclusión del proyecto diseñado por la empresa IDOM, que tiene otros dos proyectos en liza: el Claro Arena, en la categoría 'Excelencia en la arquitectura de estadios ecológicos y sostenibles', y la obra del Coliseum del Getafe CF, en la categoría 'Excelencia en la renovación y modernización de estadios'.