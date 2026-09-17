EBRO, coche oficial de la Copa del Rey, la Copa de la Reina y la Supercopa de España

EBRO, patrocinador de la Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de la RFEF - RFEF

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la firma automovilística EBRO han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la marca española será patrocinador de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina y socio patrocinador de la Supercopa de España durante las próximas cuatro temporadas, además de convertirse en el coche oficial de las tres competiciones.

Este acuerdo da continuidad a la relación entre la RFEF y EBRO, que ya es socio patrocinador de las selecciones españolas masculina, femenina y Sub-21, y permitirá a la marca acercarse a los clubes, los aficionados y las familias de toda España a través de tres de las competiciones más emblemáticas del fútbol nacional, con distintas acciones y experiencias vinculadas a los torneos.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguró estar "muy satisfecho" con la relación construida con EBRO. "Estamos muy satisfechos con la confianza que la marca deposita en la RFEF. Este nuevo acuerdo nos permitirá seguir creciendo juntos y desarrollar nuevas iniciativas en torno a la Copa del Rey, la Copa de la Reina y la Supercopa de España durante las próximas cuatro temporadas", valoró.

Por su parte, el presidente de EBRO Motors Group EV, Rafael Ruiz, afirmó que es un "orgullo" dar este nuevo paso junto a la Real Federación Española de Fútbol y vincular EBRO a "tres de las competiciones más emblemáticas del fútbol nacional". "Este acuerdo nos acerca a clubes y aficiones de toda España y nos permite seguir construyendo una marca española con ambición y vocación de futuro", aportó.

La nueva alianza refuerza así la presencia de EBRO junto a la RFEF mediante una colaboración diferenciada y complementaria a la que ya mantiene con las selecciones nacionales, y consolida la apuesta de la marca por el deporte como plataforma para conectar con la sociedad española.