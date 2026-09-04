Edin Terzic: "El Atlético lucha contra la narrativa de ser defensivo, son mucho más que eso"

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club ha comentado este viernes que el Atlético de Madrid es un equipo que "lucha contra la narrativa" de ser un equipo al que "le gusta defenderse en bloque bajo", pero que es "mucho más que eso", siendo especialista en "penalizar los errores y luchar hasta el final".

"El Atlético de Madrid ha tenido una gran transformación en los últimos años. Siempre lucha contra la narrativa de que es un equipo al que le gusta defenderse en bloque bajo, pero son mucho más que eso. Tienen a tantos jugadores talentosos en el centro del campo y el ataque. No necesitan muchas oportunidades para ganar. Es un equipo que puede penaliza los errores y siempre lucha hasta el final", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa previa al duelo en San Mamés ante los colchoneros.

Terzic confesó que es "un partido diferente" y que siente mucho "respeto" por Diego Pablo Simeone. "Es su 15ª temporada en un nivel superior, creando un equipo superior en Europa. Cuando nos enfrentamos no fue Terzic contra Simeone, fue Borussia Dortmund contra Atletico Madrid y mañana es Atleti Club contra Atleti. Es un partido muy difícil pero queremos competir en un nivel alto", recordó.

En cuanto al tema Julián Álvarez, que estará en la convocatoria para el duelo de San Mamés, el alemán no quiso entrar: "Lo único que me preocupa es cómo puedo preparar a mi equipo de la mejor manera posible. Eso significa que tengo que preparar a mi equipo para enfrentarse a Julian Álvarez. Si juega o no, no está en mis manos".

El técnico rojiblanco apuntó que sus jugadores se sienten "muy cómodos" con la presión alta que está planteando. "Quieren jugar así y los aficionados quieren ver al equipo jugando así. La victoria contra el Celta fue un buen punto de comienzo para construir. Es muy temprano en la temporada y espero que no sea el mejor partido del año. Queremos mejorar y construir y por eso hemos trabajado intensamente esta semana", subrayó.

"Vamos a estar enfocados en nuestro partido y en nuestras cualidades. Queremos ser un equipo muy presionante, valiente con el balón, ofensivo, y al que no le importa el oponente. Aunque si juegas contra un equipo fuerte como Atlético habrá momentos en los que no puedes ver todo lo que me gustaría ver, pero aquí es donde queremos mejorar", analizó el de Menden.

Terzic también elogió el nivel de Oihan Sancet, que tuvo "muy buenos en los tres partidos" y del que espera que marque "el próximo gol para nosotros", así como a Iñigo Ruiz de Galarreta, al que destacó por dar "estructura, con y sin balón, al equipo" y tener "calma en sus decisiones".

Por último, no quiso pronunciarse sobre los problemas internos que están teniendo jugadores y directiva. "Puedo garantizar que en el campo de entrenamiento o el vestuario nunca fue un tema. Lo más importante es que estemos totalmente enfocados en lo que está sucediendo en el campo, el resto es una cosa interna y no me gusta hablar de ello", concluyó.