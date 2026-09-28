Effenberg critica el nivel de Alemania: "Ya no es una potencia, es una más"

Archivo - El exjugador del Bayern de Múnich Stefan Effenber antes de presenciar un partido de la Copa de Alemania. - Rolf Vennenbernd/Dpa - Archivo

AUGSBURGO (ALEMANIA), 28 Sep. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemán Stefan Effenberg criticó este lunes a la selección germana de fútbol, de la que dijo que "ya no es una potencia, sino un equipo más", y cuestionó al seleccionador, Jürgen Klopp, por no mostrar "ningún progreso ni idea de juego nueva", tras la derrota sufrida ante Grecia en la segunda jornada de la Liga de Naciones.

"A todos aquellos que esperaban algo diferente, lamentablemente tengo que decirles: bienvenidos a la realidad. Y nadie puede ya negar ni edulcorar esta realidad: Alemania ya no es una potencia, sino uno más en el fútbol mundial", expresó este lunes Effenberg en una columna escrita para el diario 't-online.de'.

Y es que, tras la derrota que sufrió este domingo Alemania frente a Grecia (0-1) en la segunda jornada de la Liga de Naciones, el excentrocampista consideró que la tetracampeona del mundo "no merece más que ser considerada simplemente como un equipo mediocre".

"Tanto la selección alemana como Klopp y su cuerpo técnico deben asumir que no tenían ninguna receta contra este estilo de juego tan conocido, que no encontraron ninguna solución", expuso, "preocupado", ante un planteamiento de partido que le recordó al de antiguos seleccionadores de la 'Mannschaft' y la ausencia de "progreso ni ninguna idea de juego nueva".

Y advirtió al técnico de que "si en los próximos partidos no se produce ninguna mejora, el tono hacia él también se endurecerá de manera rápida". "Tiene que trabajar con lo que le proporcionan los clubes. Ese es su dilema", expresó sobre la labor de Klopp, lamentando que Alemania dispone de una calidad que "está muy lejos de la élite mundial, de España, Inglaterra, Francia y Argentina".