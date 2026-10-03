Eibar y Almería siguen en racha contra Albacete y Burgos

Albacete - Eibar - LALIGA

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Eibar remontó (1-3) en su visita al Albacete este sábado de la jornada ocho de LaLiga Hypermotion, mientras que la UD Almería hizo lo propio (2-1) ante el Burgos, para mantenerse ambos arriba en la tabla, y el Cádiz estrenó su casillero de victorias.

El equipo 'armero' remontó en el Carlos Belmonte, derrota que le costó la destitución al técnico manchego Alberto González, para colocarse líder provisional con 21 puntos. El cuadro local se adelantó a los tres minutos por medio de Rober González y maniató a su rival, pero el Eibar respondió con contundencia.

El gol temprano de Ander Madariaga ayudó a la reacción de un Eibar que dio la vuelta al marcador con el gol en propia puerta de Lluís López y el 1-3 de Pejiño ya en el descuento, desatando el drama en un Belmonte que ve a su equipo colista con un solo punto.

Por su parte, el Almería mantuvo el pleno de victorias en el UD Almería Stadium con un 2-1 al Burgos, a pesar de que Jon Karrikaburu hizo el 0-1 que mandó hasta los últimos minutos. Lo tuvo en su mano el equipo castellano, pero se le escapó con los tantos de Cipenga y Miguel de la Fuente, quinta victoria seguida de los andaluces para sumar 18 puntos y frenar a un Burgos con 14.

Además, el Cádiz tomó aire con su primera victoria de la temporada, en un contundente 4-0 sobre un Leganés que viene perdiendo fuerza en las últimas jornadas. Los de Albert Celades encontraron la pegada sobre todo en la segunda mitad, con un doblete de Antoñito, los tantos de Vladyslav y Aimen Moueffek como artífices de los tres puntos que sacan del descenso a los amarillos.