Elche - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estadio Martínez Valero vivirá un duelo en la zona noble de la tabla clasificatoria entre Elche y Athletic Club. Los ilicitanos son séptimos con 13 puntos, los mismos que los vizcaínos y que el quinto clasificado, y están siendo la gran revelación en este inicio liguero. Ahora, ante un rival Champions como los de Valverde, quieren confirmar su gran momento con una victoria que haga olvidar la primera derrota del curso, sufrida en la última jornada ante el Deportivo Alavés.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Peña; Núñez, Chust, John Chetauya, Bigas, Valera; Aguado, Febas, Mendoza; André Silva y Rafa Mir.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Athletic Club de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 19 de octubre a las 14.00 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los ilicitanos y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.